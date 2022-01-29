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馬來西亞迎向無菸世代！擬禁2005年後出生者買菸

▲香菸。（示意圖／pixabay）
▲香菸。（示意圖／pixabay）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-29 10:38:01

《四方報》報導，吸菸有害身體健康，馬來西亞日前宣布，擬提案禁止販售香菸和電子煙給2005年後出生的人，期盼以此逐步淘汰香菸，以降低國民疾病發生率。

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綜合外媒報導，馬來西亞衛生部長Khairy Jamaluddin於26日世界衛生組織第150屆執委會議上透露，計畫提出新的「菸草和菸害防制法案」，加強針對電子煙的管束，同時禁止販售香菸、電子煙等產品給2005年後出生的民眾。若法案成功通過，將意味著明年即將年滿18歲的馬來西亞青年終生不得合法買菸，迎向「無菸世代」。

Khairy Jamaluddin表示，此舉對於預防非傳染性疾病發生將有顯著的影響，他在寫給衛生部的2022新年賀詞中就表示，「有一天，未來世代將會完全不知道香菸是什麼」，展現出禁菸的企圖心。先前，馬來西亞經濟部也透露有意針對電子煙課稅，顯示出馬來西亞對降低吸煙率的跨部會共識。

去年12月，紐西蘭也提出類似政策，表示計畫禁止販售香菸給2008年以後出生的民眾，期待在2025年實現「無菸國度」，但相關政策提出後引發正反聲浪，支持者盼以此降低吸煙率、提升國民健康；但反對者認為此舉將導致吸菸市場地下化，變成黑市交易後將更難控管。

據統計，馬來西亞15歲以上民眾中，有21.3%為吸菸者，全國每年平均有約27,000個因香菸引發心臟疾病、癌症或中風致死的案例，其中有15%為非吸菸者，但因接觸二手菸毒害而死。而根據世界衛生組織統計，全世界吸菸人口約有13億，在中低收入國家中尤為嚴重，大約佔了全球吸菸者的8成；吸菸每年直接或間接導致全球800萬人死亡。世衛預估，21世紀中約有10億人將可能死於香菸引發的疾病。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 
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