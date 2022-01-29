馬來西亞迎向無菸世代！擬禁2005年後出生者買菸

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Khairy Jamaluddin表示，此舉對於預防非傳染性疾病發生將有顯著的影響，他在寫給衛生部的2022新年賀詞中就表示，「有一天，未來世代將會完全不知道香菸是什麼」，展現出禁菸的企圖心。先前，馬來西亞經濟部也透露有意針對電子煙課稅，顯示出馬來西亞對降低吸煙率的跨部會共識。
去年12月，紐西蘭也提出類似政策，表示計畫禁止販售香菸給2008年以後出生的民眾，期待在2025年實現「無菸國度」，但相關政策提出後引發正反聲浪，支持者盼以此降低吸煙率、提升國民健康；但反對者認為此舉將導致吸菸市場地下化，變成黑市交易後將更難控管。
據統計，馬來西亞15歲以上民眾中，有21.3%為吸菸者，全國每年平均有約27,000個因香菸引發心臟疾病、癌症或中風致死的案例，其中有15%為非吸菸者，但因接觸二手菸毒害而死。而根據世界衛生組織統計，全世界吸菸人口約有13億，在中低收入國家中尤為嚴重，大約佔了全球吸菸者的8成；吸菸每年直接或間接導致全球800萬人死亡。世衛預估，21世紀中約有10億人將可能死於香菸引發的疾病。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！