NBA／因為KD 格林不後悔對詹皇犯規害勇士丟冠軍
2016年NBA總冠軍系列賽，勇士在3比1的情況下慘遭騎士逆轉，輸掉總冠軍，不少人認為勇士防守悍將Draymond Green在第5戰被禁賽謂為關鍵，近日Green上節目時回顧，他認為是「詹皇」LeBron James誘使他這麼做，但他並不後悔，否則不會得到Kevin Durant。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-29 10:43:32
當年總冠軍第4戰，Green在一次進攻中和James發生對抗，前者為了拖延後者進攻，趁機抓住後者大腿，為了擺脫糾纏，James從Green身上跨過去，因此爆發衝突，也由於Green技術犯規犯滿下一場自動停賽。
近日Green上節目時回顧，「唯一可能改變的是，我不確定我現在是否會做出相同的反應，因為我已經長大了。但我不後悔當時的反應，我不能保證如果有人從我肩膀跨過，我自然會阻止你，這就是我。」
「我認為是LeBron誘使我這麼做了。」Green直指James害他吞下技術犯規，「我不保證現在會不會做相同反應，但我知道他現在無法把我惹火。「
更重要的是Green說，「我不後悔，事情已經發生了，我從中學到很多，如果我們贏得了那個系列賽，我認為我們不會得到KD。如果我們沒有得到KD，我不確定我們的故事能否進行下去。」