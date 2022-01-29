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刮刮樂「隱藏秘密」曝光！外行全虧爆　老闆認了：發大財

▲每到春節的時候許多人都會到彩券行試試手氣，希望能中個大獎過好年。（圖/記者張嘉哲攝）
▲每到春節的時候許多人都會到彩券行試試手氣，希望能中個大獎過好年。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-29 11:10:08

每到春節的時候許多人都會到彩券行試試手氣，希望能中個大獎過好年，不過，刮刮樂玩法眾多，尤其年節期間可能還會有特殊加碼，不少民眾未必搞得清楚全部規則。近日，就有網友討論「如果看到有人刮刮樂沒中的彩券可不可以拿走？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在臉書社團「我愛刮刮樂！刮卡做公益」貼文指出「想請問一下，彩券行客人買的刮刮樂沒有中，然後丟在桌上或者垃圾桶裡面，可以拿走嗎？店家會怎麼樣？」

貼文一出，網友紛紛回應「要先問老闆吧，不然默默拿走挺不好的」、「沒中的刮刮樂資產應該還是屬於彩券行，應該不要偷偷拿走比較好喔」、「不屬於自己的東西，再怎麼說都不是自己的」、「怎麼可能可以拿，那還是屬於店家或前一個客人的東西」、「要是客人有中獎誤丟，回頭來找調閱監視器，恐怕會觸法」、「店家很多事沒差啦，但客人要是回來找，發現被拿走恐怕觸法，別冒風險」。

▲刮刮樂（圖/記者張嘉哲攝）
▲在彩券行桌上經常可以看到民眾刮完沒中獎的刮刮樂亂丟，但這有可能有中獎，只是民眾尚未搞清楚遊戲規則。（圖/記者張嘉哲攝）
另外，也有人透露「有問過老闆，他們都會回收再掃描，有時候會有漏網之魚他們可以賺錢，還是要先問過人家介不介意，比較沒爭議」、「店家收回去掃，幾萬張應該會有一些露掉的可以賺」、「預防萬一，我刮完還會用台彩的兌獎小幫手再確認一次，沒中才會扔掉！」、「我之前也撿過，有中7500後來跟員工對分」、「之前就有發生過客人以為沒中丟垃圾桶，老闆打烊後撿起來對，居然中100萬，直接發大財」。

事實上，刮刮樂因為規則繁多，許多民眾刮完之後都沒看清楚自己是否中獎，就將彩券丟在原處離開，殊不知彩券行回收之後，重新掃碼發現都會有漏網之魚，《NOWnews》記者日前也到士林彩券行詢問老闆，她也坦承「確實有不少人搞不清楚規則誤以為自己沒中，偶爾一整年收回來客人以為沒中的刮刮樂，可以收回好幾萬塊，之前也遇過10萬大獎以為自己沒中離開的」，老闆建議，買刮刮樂就算自己判斷沒有中獎，都應該拿給店員掃碼，或者自己下載台彩APP，使用QRcode掃描二度確認，以免與財神爺擦身而過！（編輯：張嘉哲）

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