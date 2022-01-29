趙立堅盜圖痛批美「入侵阿富汗」 作者氣炸：是敘利亞！
中國外交部發言人趙立堅爭議再起！有外媒報導稱，趙立堅24日在推特發布一批戰火下的孩童照片，痛批美國在長達20年的戰爭後，只把災難帶給阿富汗人民；不過卻被照片的拍攝者打臉，說這些圖像拍攝地點根本不是阿富汗，而是敘利亞。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-29 11:13:18
根據《自由亞洲電台》報導，敘利亞伊德利卜省（Idlib）的攝影記者蘇萊曼（Ali Haj Suleiman）表示，自己多年來致力於紀錄敘利亞孩童的生活，從粗曠的小手，到捧滿子彈的掌心，每張照片都讓人鼻酸，希望能讓外界看見戰火之下，敘利亞人的苦難與血淚。然而，在看到自己的作品被趙立堅拿來當成攻擊美國的武器，還指鹿為馬，把敘利亞當成阿富汗時，讓他相當生氣。
蘇萊曼指控，趙立堅沒得到他的同意，就擅自使用這些照片，已經夠讓人火大，何況對方還試圖竄改事實，扭曲照片背後代表的真相。雖然趙立堅28日一早已經刪除該則推文，但既沒有聯繫蘇萊曼本人，更沒有向他道歉。
報導指出，蘇萊曼的這些作品，去年年底才得到聯合國兒童基金會（UNICEF）年度選拔的榮譽獎，結果現在就被盜圖，在發現之後，蘇萊曼也特別於推特上標註了趙立堅，點名事情真相。而且除了趙立堅，蘇萊曼還發現，中國外交部另1名發言人華春瑩也轉貼了趙立堅發布的信息，雖然華春瑩事後也刪除了推文，但蘇萊曼已經截圖保留。