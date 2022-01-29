嘉義縣移工宿舍第一波複檢完畢　全數符合防疫規定

《四方報》報導，近期在桃園、高雄陸續傳出移工疫情，各地勞工局也紛紛展開移工宿舍查察，確保宿舍符合防疫。嘉義縣嚴防移工群聚感染，勞青處針對轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導並啟動複查，勞青處從1月24日至28日，已全數完成轄內50人以上移工宿舍及工作場所稽查作業訪視，共計40家次。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-29 11:18:12
截至目前，嘉義縣所有移工宿舍皆能依照相關防疫規定辦理宿舍及工作場所管理，後續安排第二波30人以上50人以下事業單位進行訪視，視疫情發展狀況，配合中央流行疫情指揮中心，進行相關防疫處置。
縣長翁章梁表示，目前嘉義縣約有6740名產業類移工，已完成訪視轄內聘僱產業類移工50人以上事業單位全數查察完畢符合規定，分別針對移工宿舍及工作場所防疫措施進行輔導，訪視重點為強化工作及生活管理、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，提醒雇主落實相關防疫指引。
勞青處長陳奕翰表示，提醒雇主工作場所及住宿空間應分流，不同公司的移工不能混住，並對上班移工進行體溫測量及紀錄TOCC、管理住宿人員進出等相關防疫注意事項及措施應落實。
陳奕翰呼籲，雇主所申請的移工若尚未施打疫苗務必盡快接種，提升疫苗覆蓋率，並請事業單位再三叮嚀移工務必全程配戴口罩、勿群聚聊天，共同維護自己與他人的健康，共同做好防疫，大家才能放心迎接農曆春節。