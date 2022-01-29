開得出來是「神車手」遠百竹北店停車場挨轟 業者回應了
遠東百貨竹北店，在試營運期間就吸引大量人潮前往，不過在「竹北遠東百貨吃喝玩樂」臉書公開社團內，卻赫然見到有網友發文表示，竹北遠東百貨的停車場很難停，「不少人車車都A到了，難怪附近違停多，寧可罰錢也不要A到...是不是能安全駛出遠百都是神車手」，發文也釣出了許多網友深刻經歷感嘆。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-29 11:32:19｜2022-01-29 11:32:52
不少網友紛紛在底下留言，有網友表示「今天經過竹北大遠百就看到一個車主從地下室上來開不出去，前後卡在那快5分鐘...同時對向要下地下室停車場的車主...就看著她的車一直刮著牆壁往前走」；還有網友發出誠心建議「如果開大車，不要停地下室，因為出口那根大柱子很容易中（視野不佳，心裏壓力大）」。
更有網友酸說「我以為路是給人走的…..想說大遠百開了健走步道的創舉…」，還有人表示「看到滿滿牆壁上的功績」，不斷有留言指責停車場設計不良等，《NOWnews今日新聞》也實際詢問業者，對此業者回應，遠百團隊有看到大家的意見、聲音，未來會首要針對人力疏導加強、先將車流舒緩，也會持續針對民眾的意見來做調整，優化停車廠的管理。