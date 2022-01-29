今日廣場》孫榮富／疫苗護照行不行？

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就以一個學生的受教權而言，假若該名學生遵守防疫規則：口罩戴好戴滿，但該名學生只因為接種疫苗沒有達到符合侯市長的要求而被限制不能進入校園上學，可以說是剝奪了這名學生的受教權，這難道沒有違憲嗎？
此外，每個人都有他的身體健康自主權，要不要打疫苗是個人的選擇權利，而政府若推行疫苗護照或採取更強烈的限制手段，難道沒有侵犯人權嗎？
從國際經驗來看，歐美先進國家打滿兩劑的覆蓋率不比台灣低，疫情之所以還是泛濫，是因為出入公共場所不配合戴口罩、勤洗手，也就是打了疫苗之後不表示可以阻絕病毒的傳播，只是確保不會因引發重症而死亡。真正可以阻絕新冠病毒的傳播還是在於戴口罩與勤洗手的衛生習慣。況且，台灣的疫情沒有嚴重到有症狀者已多到會塞爆醫院的情況。既然如此，現階段有強推疫苗護照的必要嗎？
強制要求民眾打疫苗不是像戴口罩的不方便問題，還有存在風險問題。根據指揮中心公布的統計資料，台灣因為確診新冠肺炎而死亡的人數累計共851人，但卻有高達1,254人疑似因為疫苗接種而發生嚴重不良事件致死，而總計新冠疫苗接種後發生不良事件的數目更多達16,293人，當中有8,172件屬於嚴重不良事件。
現階段，在台灣因為接種新冠疫苗而死亡的機率，甚至比確診新冠肺炎而死亡的機率更高，而且政府沒有任何的賠償或補償，那麼民眾為何要拿自己的生命開玩笑？強推疫苗護苗到底行不行，還不清楚嗎？
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