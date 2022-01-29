名家論壇》網路溫度計／雞蛋荒！「買不到、漲價」登熱搜

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根據了解，目前國內每日雞蛋需求量大約為2200萬顆，不過，以目前狀況來看，似乎僅能供應1800多萬顆，每一天都會有300萬到400萬顆雞蛋缺口，供不應求、成本增加的情況之下，蛋價也開始攀升，每台斤雞蛋從疫情前23～24元，漲到目前34元、35元。「蛋荒」導致消費者叫苦連天，就連業者也直喊吃不消，因為隨著飼料成本越來越貴，短期之內蛋價恐怕回不去了，對此，農委會主委陳吉仲表示會持努力，也會確保所有農漁畜產品供應無虞，至於雞蛋的價格則會「維持」到過年。
農曆過年前爆發雞蛋荒！「搶蛋」話題網路聲量掀高峰
雞蛋話題持續發燒，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2022/01/20~2022/01/26）統計調查，雞蛋荒話題熱度持續攀高，1月26日討論度一口氣衝到2,051筆，網友話題聚焦在「蛋荒、蛋價、搶蛋」，從聲量趨勢圖上可以清楚看見，越接近農曆過年，雞蛋話題越趨明顯。
「買不到、漲價、缺貨」！網路熱門關鍵字反應民情
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，網友在這次的搶雞蛋議題上，最常提及的熱門關鍵字，包括價格、漲價、買不到、缺貨等等，大多數的字詞都與實際狀況息息相關。
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說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年01月20日至2022年01月26日。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雞蛋』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」