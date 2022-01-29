COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

名家論壇》網路溫度計／雞蛋荒！「買不到、漲價」登熱搜

▲近期台灣出現雞蛋荒，每天有300至400顆缺口。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲近期台灣出現雞蛋荒，每天有300至400顆缺口。（示意圖／翻攝自pixabay）

文/網路溫度計

2022-01-29 11:44:17

農曆年節將至，雞蛋需求量大增之際，卻出現雞蛋數量供應不足，釀成「雞蛋荒」，光是近期每一天就有300至400萬顆缺口，許多民眾抱怨買不到雞蛋。主要幾個原因，包括去年疫情導致雞蛋需求量大幅減少，雞蛋滯銷，連帶使得雞農不願汰換老雞，換上新雞，影響到產量下跌，再加上原物料成本上揚，一連串的狀況，如今過年前面臨到市場上雞蛋供不應求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蛋價回不去了？飼養成本升、蛋價漲　陳吉仲：蛋價維持到過年

根據了解，目前國內每日雞蛋需求量大約為2200萬顆，不過，以目前狀況來看，似乎僅能供應1800多萬顆，每一天都會有300萬到400萬顆雞蛋缺口，供不應求、成本增加的情況之下，蛋價也開始攀升，每台斤雞蛋從疫情前23～24元，漲到目前34元、35元。「蛋荒」導致消費者叫苦連天，就連業者也直喊吃不消，因為隨著飼料成本越來越貴，短期之內蛋價恐怕回不去了，對此，農委會主委陳吉仲表示會持努力，也會確保所有農漁畜產品供應無虞，至於雞蛋的價格則會「維持」到過年。

農曆過年前爆發雞蛋荒！「搶蛋」話題網路聲量掀高峰

雞蛋話題持續發燒，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2022/01/20~2022/01/26）統計調查，雞蛋荒話題熱度持續攀高，1月26日討論度一口氣衝到2,051筆，網友話題聚焦在「蛋荒、蛋價、搶蛋」，從聲量趨勢圖上可以清楚看見，越接近農曆過年，雞蛋話題越趨明顯。
 

▲雞蛋缺貨近一週討論度（圖／網路溫度計提供）
▲雞蛋缺貨近一週討論度（圖／網路溫度計提供）

「買不到、漲價、缺貨」！網路熱門關鍵字反應民情

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，網友在這次的搶雞蛋議題上，最常提及的熱門關鍵字，包括價格、漲價、買不到、缺貨等等，大多數的字詞都與實際狀況息息相關。

▲雞蛋缺貨熱門關鍵字（圖／網路溫度計提供）
▲雞蛋缺貨熱門關鍵字（圖／網路溫度計提供）

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>雞蛋荒！每日缺蛋400萬顆「買不到、漲價」網路熱門關鍵字

【更多精彩報導，請上《DailyView網路溫度計官網 https://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】


延伸閱讀：

✎ 蔡英文「尊蔣」說衝出一波聲量！賴清德出訪蓋不過綠營罵聲？

✎ 王必勝爆婚外情未受罰？陳時中：已拔掉模範公務員

✎ 藍軍執政中部大縣！王惠美本營「公投」大幅翻轉解密連任選戰

說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年01月20日至2022年01月26日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雞蛋』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為韓國瑜是否有機會復出政壇、東山再起？

您認為韓國瑜是否有機會復出政壇、東山再起？

繼續作答
即時
推薦閱讀