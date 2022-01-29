王思佳不忍了！嗆賴薇如刷存在感　舊愛「是個賣果凍的」

「綠茶婊」事件剪不斷理還亂，曾是閨密的王思佳和賴薇如因男人鬧翻，10多年前情事成了焦點，被賴薇如開嗆「證據備齊」，暗諷她介入他人婚姻當小三，近日對話曝光，讓嫁做人婦育有1子的王思佳，也決定不忍了，不只開嗆賴薇如和前男友的事「不關你的事」，也霸氣揭開舊愛身分「 真的不是小開，就是個賣果涷的」。

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▲王思佳婚姻幸福，目前育有一子。（圖／王思佳YouTube）

▲王思佳留言嗆賴薇如喜歡打小三，先檢討同遊歐洲的閨密。（圖／翻攝FB）

▲王思佳在新聞串下留言，說舊愛就是個賣果凍的。（圖／翻攝FB）

王思佳不只在社群平台澄清，也親上戰場到各個新聞留言串說明，挖出當年報導佐證，當時「果凍小開」田茂慶曾對外說明，仍是人夫時就對王思佳有好感，直到付出贍養費和前妻離婚後，才大方展開追求交往，澄清沒有劈腿嫌疑，但是這段關係沒有維持太久就分手了。

▲王思佳在限時動態暗諷「綠茶只溶我口不髒我手」。（圖／翻攝王思佳IG）

她不滿地嗆賴薇如說：「10年前就澄清過了，當年事當年畢，真的事歸剛ㄟ，這麼喜歡打小三，先打你同遊歐洲閨密好嗎？大人事情小孩子管屁呀，腦袋請拿來使用，不要拿來增高好嗎？10年前就不關你的事，到底要刷什麼存在感，知道你們有『堅定的友情』，可以為了你10年後改口，虎cares，快點棒打你的小三閨密，賴打姐~」。