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吳姍儒婚禮伴郎、伴娘亮相　偶像男團員替「王先生」結緣

▲吳姍儒婚禮伴郎、伴娘亮相。（圖／記者葉政勳攝）
▲吳姍儒婚禮伴郎、伴娘亮相。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-01-29 12:10:02｜2022-01-29 12:18:02

藝人吳姍儒（Sandy）今（29）日中午12點，將與「王先生」於在台北東方文華酒店的B2宴會廳舉行世紀婚禮，爸爸吳宗憲隨後也會牽著女兒接受訪問，伴娘由吳姍儒圈內好友魏如昀、晏柔中、小紅、Una擔任，4位伴郎則是男方、吳姍儒的好友，現場預計會有400多位親友到場祝福。

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只見4位伴娘皆以藍色禮服亮相，主要以吊帶、薄紗等造型詮釋，其中魏如昀留著俐落得妹妹頭，將頭髮扎起，繞頸、低胸的設計出賣胸前白色肌膚和微微事業線條。而伴郎分別為Min、曾理、Raymond、Andy，4位也以藍色系為主，西裝筆挺登場，雖然戴著口罩，帥氣的眼神仍讓人相當著迷，值得住意的是，Raymond和王先生本來就認識，本身也是吳姍儒的朋友，據悉吳姍儒是先認識Raymond，才有機會認識王先生。

▲吳姍儒婚禮伴娘，左起為小紅、魏如昀、晏柔中、Una。（圖／記者葉政勳攝）
▲吳姍儒婚禮伴娘，左起為小紅、魏如昀、晏柔中、Una。（圖／記者葉政勳攝）
▲吳姍儒婚禮伴郎，左起為Min、曾理、Raymond、Andy。（圖／記者葉政勳攝）
▲吳姍儒婚禮伴郎，左起為Min、曾理、Raymond、Andy。（圖／記者葉政勳攝）
詹惟中和小鐘接著一同到台上致詞，對著鏡頭比著愛心，曾沛慈、楊小黎也接連到場祝賀，其中楊小黎被問到有沒有考慮小鐘，她笑說：「目前沒有這個打算，小鐘就是大哥哥。」隨後製作人沈玉琳、與吳姍儒一起主持節目的炎亞綸陸續到場，吳宗憲也在藝人致詞到一半時突然現身。

▲詹惟中（左）和小鐘（右）對著鏡頭比愛心。（圖／記者葉政勳攝）
▲詹惟中（左）和小鐘（右）對著鏡頭比愛心。（圖／記者葉政勳攝）
▲曾沛慈以大紅色禮服出席。（圖／記者葉政勳攝）
▲曾沛慈以大紅色禮服出席。（圖／記者葉政勳攝）

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