蔣萬安提「殺人魔王」秒刪 顏若芳、何孟樺揪推轉型正義
國民黨立委蔣萬安日前在一篇介紹政大附近，綽號為「殺人魔王」的燒臘店文章底下留言，「不認識殺人魔，別說你唸過政大」，由於其自稱蔣家後代的敏感身分，讓該留言引發論戰。民進黨台北市中山大同議員參選人顏若芳今（29）日批評，「蔣萬安心中的殺人魔到底是哪一位？」，不然為什麼留言被嘴後馬上心虛刪文、縮起來。參選台北市港湖區的何孟樺也說，請問蔣萬安心中的「殺人魔」是誰？為什麼要那麼快刪文呢？祖先這回事不是想拿出來炫耀才巴著人家，覺得沒有利用價值時就火速刪文。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-29 14:00:00｜2022-01-29 14:07:20
顏若芳說，一個自稱是蔣家後代的政客，在面對台灣歷史傷痛時，更應該勇敢承擔來了解家族在台灣的所作所為，而不是留言被噓、被嘴就刪文、縮起來，再假裝沒事。
顏若芳說，蔣萬安自稱阿公幫自己取名，那就期待不要忘本，如果這個故事是真的。那身為後代的政治工作者，應該看到也聽到很多人在討論你這篇留言吧？那一定會有「轉型正義」四個大字。
顏若芳說，希望蔣萬安認真面對轉型正義議題，一起加入大家的行列，協助受害者家屬找到屬於他們的尊嚴，以及撫平傷痛和恐懼。
何孟樺也說，請問蔣萬安心中的「殺人魔」是誰？為什麼要那麼快刪文呢？祖先這回事不是想拿出來炫耀才巴著人家，覺得沒有利用價值時就火速刪文。
何孟樺說，不要只會講「蔣經國」，卻不提自己號稱的曾祖父「蔣中正」。再次提醒一下蔣萬安，人不能忘本，這不是你名字的由來嗎？
何孟樺說，因為不能忘本，所以支持蔣萬安加入推動台灣轉型正義的行列，一起為受難者家屬找回遲來的正義，也希望蔣可以透過轉型正義，更認識自己的祖先、更認識自己家族對台灣的屠殺史。