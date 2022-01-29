菲律賓2月10日重啟國門！開放157國觀光客入境不含台灣

《四方報》報導，全球疫情爆發後，菲律賓關閉國境將近2年，重創觀光業，菲律賓當局日前宣布，將於2月10日開放多數國家完整接種疫苗的觀光客入境，但不包含台灣、中國和印度。





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綜合外媒報導，菲律賓政府宣布，自今年2月1日起，完整接種COVID-19疫苗的旅客，只要出示登機前48小時內的核酸檢測（RT-PCR）陰性報告，就可免隔離入境，只需自抵達日起算，進行7天自主健康管理。未完成疫苗接種的旅客，入境則需入住防疫旅館隔離，直至第5天接受核酸檢測並且為陰性結果，才可以返家完成總計14天的居家檢疫。





此外，菲律賓將自今年2月10日起開放來自享有免簽證待遇的157個國家，並且已經完整接種疫苗的旅客，入境菲律賓觀光或商務旅行。





外交部表示，我國雖然不是菲律賓給予免簽證待遇的國家，但如依規定取得菲律賓簽證，並且已經完整接種疫苗，在入境菲國時出示登機前48小時內的核酸檢測陰性報告，以及「國際疫苗接種證明書」（International Certificate of Vaccination or Prophylaxis )，又稱為黃皮書（Yellow Book)，就不需進行隔離檢疫，只要自抵達日起算進行7天的自主健康管理。外交部也表示，我國駐菲律賓代表處會持續與菲國政府溝通協調，爭取國人前往菲律賓的便利性，以精進臺菲兩國人民的互動與交流。





觀光業為菲律賓重要經濟命脈，在2019年吸引超過800萬名旅客到訪，為該國創造將近13%的GDP；然而這項數字在2020年疫情爆發後減至5.4%，旅客人數也銳減超過8成，只剩約148萬人次左右。疫情衝擊在第一年就造成當地超過100萬人失業，如今菲律賓宣布重啟國門、對國際觀光客招手，有望藉此重振當地經濟。



