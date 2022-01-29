顏家沙鹿豪宅賤價轉手　中市府：不違反違建認定

中二立委補選期間，候選人顏寬恒位於沙鹿、龍井交界的莊園豪宅，被踢爆有違建且疑似非法使用國有保護地，台中市政府於選後勘查認定屬實，1月21日要求14天內改善。據傳顏家人已搬離此處，並將豪宅以半價賤賣。市府表示，產權移轉不影響違建認定，會另開通知書給新買主。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-29 14:04:14
顏寬恒莊園豪宅地點隱密，門牌地址在沙鹿區水裡社路一段、地籍位置是龍井區，前臨鷺山坑國有河川保護地，內有花園、車道、小果嶺等，合法建地130坪、承租國有保護區約770坪。立委補選競選期間，此處和家族其他產業相繼被爆出有佔地、違建、違法使用等爭議，成為顏寬恒敗選主因，不時有民眾前往朝聖打卡。
豪宅莊園登記在顏寬恆妻子陳麗凌名下，立委補選期間，有媒體拍到顏寬恒母親疑似居住在此。選後台中市政府都發局進行複查，1月21日認定包含地下室一層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建一層、圍牆等涉違建，依程序通知所有權人限14日改善。
但日前傳出，顏家豪宅莊園已以低於市價一半的行情、4500萬元出售給台中市一家室內設計公司。顏家幕僚上午證實，顏母等人日常生活起居受到放大檢視，家人不堪其擾，且拆除也是大工程，估計至少超過半年，顏家人已於選後搬出。
外界批評顏家賤價賣掉豪宅莊園作法，與總統選舉時韓國瑜脫手違建豪宅的作法一樣，疑為降低外界關注度。中市府都發局表示，該處建物及土地如產權遭移轉，原處分將撤銷，但違章建築認定內容不受影響，市府將於農曆年後督促新的所有人，要求依期限自行改善，如逾期未改善則依規定排拆，違章建築若有影響公共安全者，優先處理。