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高雄今+6確診　宜蘭飯店感染鏈又+3

▲高雄市長陳其邁指出，昨（28）日高雄確診的宜蘭飯店傳染鏈今日再新增3例確診。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁指出，昨（28）日高雄確診的宜蘭飯店傳染鏈今日再新增3例確診。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-01-29 15:52:08

高雄今（29）日新增6例本土病例，分為兩條傳染鏈，除了原有的高雄港新光輪傳染鏈增加3例確診個案外，昨日確診的宜蘭飯店傳染鏈再新增3例確診，高雄市長陳其邁表示，昨天確診的5歲男童傳染給幼兒園的6歲男童，小朋友要戴口罩比較困難，所以這一起幼兒園群聚，採取大範圍匡列，希望將風險控制在一定範圍內。

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▲高雄港傳染鏈再增加3例確診個案。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄港傳染鏈再增加3例確診個案。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日新增的6例個案，其中3例屬於高雄港新光輪傳染鏈，案18800是案18307的同住接觸者，被匡列後確診；案18772則是案18211的職場接觸者，匡列後在1月28日出現症狀，就醫採檢確診；另外一位案18775則是曾與工程行確診個案是同棟公寓的鄰居，兩人曾在停車處停留過半小時，因此確診，經連夜實際清查公寓住戶共居住20人，已經全數匡列為隔離對象。

至於宜蘭飯店傳染鏈，昨日確診的案18703在1月23日曾和友人聚會，因此造成友人確診成為案18773，連帶傳染到同住的接觸者18774；而昨日確診的案18749的5歲男童，經匡列同幼兒園的師生，查出同班的6歲幼童也確診，因此擴大匡列192位學生及25位教職員，通通列為居家隔離對象。

▲昨（28）日高雄確診的宜蘭飯店傳染鏈今日再新增3例確診。（圖／高雄市政府提供）
▲昨（28）日高雄確診的宜蘭飯店傳染鏈今日再新增3例確診。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁也表示，小朋友要戴好口罩和保持個人衛生比較困難，加上Omicron潛伏期3到4天來看，不排除已經幼兒園已經進入到第二波傳染，希望就幼兒園群聚部分能夠採取較大範圍匡列，希望把風險控制在一定範圍；至於有民眾質疑案18703在1月14曾有高雄就診紀錄，懷疑宜蘭飯店群聚是由高雄傳染到宜蘭礁溪，對此，陳其邁強調，宜蘭飯店群聚病毒是美國株，與高雄港傳染的菲律賓株不同，潘炤穎也指出，個案18703在1月14日和1月20日兩次就診症狀有明顯差異，經流行病學和接觸風險研判，判斷1月20日發病是因為COVID感染才是相對合理的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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