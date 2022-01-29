高雄今+6確診　宜蘭飯店感染鏈又+3

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至於宜蘭飯店傳染鏈，昨日確診的案18703在1月23日曾和友人聚會，因此造成友人確診成為案18773，連帶傳染到同住的接觸者18774；而昨日確診的案18749的5歲男童，經匡列同幼兒園的師生，查出同班的6歲幼童也確診，因此擴大匡列192位學生及25位教職員，通通列為居家隔離對象。
陳其邁也表示，小朋友要戴好口罩和保持個人衛生比較困難，加上Omicron潛伏期3到4天來看，不排除已經幼兒園已經進入到第二波傳染，希望就幼兒園群聚部分能夠採取較大範圍匡列，希望把風險控制在一定範圍；至於有民眾質疑案18703在1月14曾有高雄就診紀錄，懷疑宜蘭飯店群聚是由高雄傳染到宜蘭礁溪，對此，陳其邁強調，宜蘭飯店群聚病毒是美國株，與高雄港傳染的菲律賓株不同，潘炤穎也指出，個案18703在1月14日和1月20日兩次就診症狀有明顯差異，經流行病學和接觸風險研判，判斷1月20日發病是因為COVID感染才是相對合理的。
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