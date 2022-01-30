LuLu誓言今年敲響金鐘 人生第一場尾牙被許富凱毀滅
節目《音樂萬萬歲》系列將於三月推出全新一季節目《姐妹們的音樂萬萬歲》，由知性主持人曾寶儀與新世代的娛樂天后LuLu（黃路梓茵）聯手主持，本集邀請到金曲獎最佳台語男歌手許富凱，帶來《拾歌》翻唱專輯的經典曲目，並專為節目演唱特別版歌曲。值得注意的是，在訪談過程中，LuLu跟許富凱大爆料：「人生主持第一場尾牙被推，就是因為你（許富凱）！」讓許富凱驚訝不已。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-30 11:30:00
LuLu重現當時主持情景，才一講完：「大家歡迎許富凱！」退下舞台後就有許多熱情的熟女粉絲爭相奔到舞台旁，用力將LuLu一把推開，曾寶儀還開玩笑說：「原來愁恨就在當時結下！」許富凱則說：「粉絲們真的很熱情！」像每年去醫院義唱，都會被許多病患家屬熱情簇擁，讓他險些招架不住，他還開玩笑說：「回去後，還有剛被拍完痰的感覺！」
在錄影之餘，曾寶儀與LuLu兩位好姐妹分別許下虎年最想完成的三件事，曾寶儀許下：「想要不隔離的出國」、「希望新書不要難產」、「希望《姐妹們的音樂萬萬歲》可以入圍金鐘獎。」已入圍8次金鐘獎的LuLu，接著許下「奪下金鐘獎」、「順順賺錢」、「學會斷捨離」，曾寶儀更直接幫LuLu加碼許願：「2022還完房債」，LuLu笑著堅定的點點頭，兩位姐妹的好交情展露無遺。