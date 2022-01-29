非得歐規？柯文哲質疑疫苗護照被卡關　陳時中再回應

台北市長柯文哲表示，北市疫苗護照應該盡快上線，但不懂為何只是在國內使用，指揮中心卻要求要按照歐盟標準，認為北市疫苗護照被卡關。為此，指揮中心指揮官陳時中今（29）日表示，像這樣的資料要求「可遺忘性」，況且民眾也不希望把個資都留在雲端。再來，我國數位證明與別國相互認證，若任意拋棄這個原則，我們也會受到質疑。
記者許家禎/台北報導
2022-01-29 15:37:39
台北市政府擬推出台北市疫苗護照，近日向中央申請介接健保資料系統，台北市長柯文哲今日批，衛福部一直要求要按照歐盟等國際標準，出國才需要照國際標準，目前只是想在國內防疫與經濟之間取得平衡，不必搞到像機場一樣的疫苗護照標準，認為衛福部的策略有問題。
為此，陳時中回應，相關民眾的資料要求「可遺忘性」，雖然北市府說會做相關規定配套，但對打疫苗的民眾來說，也不希望自己的資料被留在任何單位。況且民眾要用，其實一點困難也沒有，健保App、數位證明，小黃卡也可證明自己施打疫苗的狀況。
陳時中強調，民眾要證明自己施打疫苗的狀況，在民生與經濟之間取得平衡也不是一定要串接什麼資料，健保App、數位證明或小黃卡都可用。如果一定要串接就得符合規定，因為我國數位證明與別國是相互認證國，如果拋棄相關原則與規定，到時候國際認證地位就會被質疑，影響數位證明的效力。
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