失聯移工專案施打持續推行　移民署：截止時間另公告

《四方報》報導，因應Omicron變異毒株的侵襲，指揮中心與移民署自去年12月3日起推出「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，為缺乏合法身份的外國人士進行施打，盼補足防疫網，原訂專案實施至今年1月31日，但因應疫情持續延燒，因此指揮中心日前決議改為持續推行，截止時間另行公告。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-29 15:46:28
台灣約有8萬3000多名逾期停（居）留外國人士，其中約5萬5000人為失聯移工，由於他們行蹤難以掌握、缺乏合法身份無法施打疫苗、也難以取得醫療資源，一但確診不僅健康權難以維護，更將成為全國防疫隱憂。
為加強防疫、杜絕防疫黑數，移民署以「不收費、不通報、不查處、不管制」四不原則，為逾期停（居）留外國人公費施打疫苗，保證治安機關不會進行查處，相關接種資料也僅會用作防疫用途，不會作為日後查處依據。接種過的外國人也將核發接種黃卡證明，以利其將來返回母國使用。專案推行至1月7日，已完成施打超過3萬9,000餘人，目前將持續推行，截止時間由移民署另行公告。
根據該專案，有需要的移工只要憑居留證或護照等證件，直接前往各地醫療院所或接種站即可施打疫苗；證件遺失者可以透過天主教台灣地區主教團、中國回教協會、中華民國社區永續發展協會等民間社團組織進行登記，填寫基本資料後由移民署協助配賦統一證號，之後再依通知的時間，到指定處所施打疫苗。移民署也會適時協調通譯人員提供線上或現場通譯服務。