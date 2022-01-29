手做「福虎生豐」紅包袋　新住民攜手配偶歡樂迎新年

《四方報》報導，為了迎接吉祥福瑞的「虎」年，並幫助遠從異國來臺的新住民更加熟悉臺灣的傳統新年文化，移民署南區事務大隊雲林縣服務站利用辦理家庭教育暨法令宣導課程的機會，帶領新住民們手作「福虎生豐」拼布紅包袋，為即將到來的農曆新年暖暖身。雲林縣服務站及專勤隊也特別藉機宣導防範非洲豬瘟、新冠肺炎防疫以及外來人口安心接種疫苗政策，盼大家歡度一個美好團圓又健康平安的春節。





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當天的課程除了宣導在臺居停留相關法規外，也介紹臺灣、越南以及印尼等不同國家的新年文化，幫助新住民們能夠更快融入在臺新生活。其中安排手作紅包袋是一大特色亮點，服務站邀請獲得日本拼布技術認證的越南籍新住民吳氏深擔任講師，將拼布與今年的生肖「虎」結合，在她的帶領下，新住民與國人配偶一針一線縫製出屬於他們愛與創意的「福虎生豐紅包袋」，令人備感溫馨又印象深刻。參與活動的新住民小阮拿著紅包袋作品拍照，並開心的說「今年雖然無法回到越南過年拿紅包，但可以跟老公一起製作可愛的紅包袋，心裡仍然覺得暖暖的。」





因為今年春節假期長達9天，對於防範非洲豬瘟及新冠肺炎防疫工作仍不能鬆懈，雲林縣服務站特地印製了多語版本的宣導文宣，提醒大家切勿購買來路不明的肉製品，不要請親友從國外寄送肉製品來臺灣，以免不小心觸法受罰。新年假期如有外出走春，更應遵守政府的防疫措施，配戴口罩與勤洗手，才能安安心心過虎年。





雲林縣服務站主任黃玟晸表示，防疫工作除了遵守政府規定外，特別提醒，移民署實施的逾期停（居）留人口安心接種COVID-19疫苗專案，採取不收費、不通報、不查處及不管制的原則，為繼續推動並擴大成效，呼籲逾期或是未持有有效健保卡的外來人士把握機會，可以就近到移民署的服務站或專勤隊申請新式統一證號，並持憑前往指定處所接種疫苗，共同抵禦疫情。



