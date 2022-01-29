4場世紀婚禮全離了！黃曉明砸10億撐7年　他結到差點破產

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當年在這場世紀婚禮上，有網友堪稱這場婚禮根本是「大型頒獎典禮」，宴請了超過100位中港台藝人共同出席，兩人婚宴豪砸10億元，席開200桌、邀請2000多人，當時婚禮進場時，黃曉明選小賈斯汀的《baby》當背景音樂，表演橋段大跳Angelababy最愛的韓團BIGBANG夯曲《fantastic baby》，場面甚是熱鬧，黃曉明結婚誓詞還透露「即使我們到了七老八十了，沒有牙了、走不動了，到那時候我也還是會像現在一樣，愛妳、寵妳，把妳當作是我的小公主」。
大S與汪小菲
去年底剛宣布分道揚鑣的大S與汪小菲，2011年結婚時也是燒了3千多萬台幣，在海南島三亞舉辦婚禮，不過當時現場亂象百出，包括黃曉明遲到還搶盡風采、大S婆婆張蘭在婚禮上戴起墨鏡，換上一身煞氣裝扮，上台打爵士鼓、脫口秀主持人高曉松致詞大歪樓等等，但雖然亂象多，場面還是相當氣派，被網友譽為是「最精彩的喜劇片」、「世界婚禮最頂喜劇片」。
阿嬌與賴弘國
阿嬌2018年和有「醫界王陽明」之稱的賴弘國結婚，當時轟動整個演藝圈，宴請賓客相當多大咖，但外傳在美國舉辦的婚禮就花了賴弘國5000萬元台幣，先前賴弘國上小S節目時透露，阿嬌堅持不付婚禮相關的花費，原因在於「阿嬌不希望自己拿錢把自己嫁出去」，笑稱自己「結婚結到快要破產」，而兩人婚姻僅維持一年多就對外宣布離婚，令人不勝唏噓。
宋仲基與宋慧喬
說到假戲真做的代表，就不得不提到這對，兩人因為《太陽的後裔》拍戲拍出感情，2017年砸1千多萬舉辦婚禮，不僅場地選擇在新羅飯店古色古香的迎賓館，曝光的婚紗照是黑白復古色調，讓不少粉絲又驚又喜，結果童話故事裡的王子與公主往往在現實不復存在，兩人最終在2019年離婚，結束這段感情。（編輯：張嘉哲）