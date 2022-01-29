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4場世紀婚禮全離了！黃曉明砸10億撐7年　他結到差點破產

▲Angelababy與黃曉明婚姻走到終點，28日兩人共同官宣證實已經離婚。（圖 / Angelababy工作室、黃曉明微博）
▲Angelababy與黃曉明婚姻走到終點，28日兩人共同官宣證實已經離婚。（圖 / Angelababy工作室、黃曉明微博）

編輯中心/綜合報導

2022-01-29 16:07:25｜2022-01-29 16:38:35

黃曉明與Angelababy昨（28）日共同宣布兩人已經離婚，消息曝光後震驚各界，而回顧兩人的感情，是在2009年相戀，交往5年後才公開戀情，隨後在2015年舉辦世紀婚禮，黃曉明豪砸10億元，邀請百位明星藝人共襄盛舉，但也在7年後的現今，讓感情劃下句點。而事實上，也不止黃曉明與Angelababy遇過相同狀況，許多名人都是風光結婚後，最後依舊走上離婚的這條路。

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黃曉明與Angelababy

當年在這場世紀婚禮上，有網友堪稱這場婚禮根本是「大型頒獎典禮」，宴請了超過100位中港台藝人共同出席，兩人婚宴豪砸10億元，席開200桌、邀請2000多人，當時婚禮進場時，黃曉明選小賈斯汀的《baby》當背景音樂，表演橋段大跳Angelababy最愛的韓團BIGBANG夯曲《fantastic baby》，場面甚是熱鬧，黃曉明結婚誓詞還透露「即使我們到了七老八十了，沒有牙了、走不動了，到那時候我也還是會像現在一樣，愛妳、寵妳，把妳當作是我的小公主」。

▲黃曉明和baby仍以離婚收場。（圖／黃曉明工作室微博）
▲黃曉明和Angelababy雖然當年世紀婚禮轟動，但最後仍以離婚收場。（圖／黃曉明工作室微博）
大S與汪小菲

去年底剛宣布分道揚鑣的大S與汪小菲，2011年結婚時也是燒了3千多萬台幣，在海南島三亞舉辦婚禮，不過當時現場亂象百出，包括黃曉明遲到還搶盡風采、大S婆婆張蘭在婚禮上戴起墨鏡，換上一身煞氣裝扮，上台打爵士鼓、脫口秀主持人高曉松致詞大歪樓等等，但雖然亂象多，場面還是相當氣派，被網友譽為是「最精彩的喜劇片」、「世界婚禮最頂喜劇片」。

▲汪小菲（左圖）分享西洋情歌，似乎在對大S示好。（圖／資料照、大S微博）
▲汪小菲與大S去年底情斷，兩人曾經的婚禮被網友譽為「最精彩的喜劇片」。（圖／資料照、大S微博）
阿嬌與賴弘國

阿嬌2018年和有「醫界王陽明」之稱的賴弘國結婚，當時轟動整個演藝圈，宴請賓客相當多大咖，但外傳在美國舉辦的婚禮就花了賴弘國5000萬元台幣，先前賴弘國上小S節目時透露，阿嬌堅持不付婚禮相關的花費，原因在於「阿嬌不希望自己拿錢把自己嫁出去」，笑稱自己「結婚結到快要破產」，而兩人婚姻僅維持一年多就對外宣布離婚，令人不勝唏噓。

▲阿嬌（左）和賴弘國已經簽下分居協議。（圖／阿嬌IG）
▲阿嬌和賴弘國2018年結婚，但婚姻僅維持一年多就結束。（圖／阿嬌IG）
宋仲基與宋慧喬

說到假戲真做的代表，就不得不提到這對，兩人因為《太陽的後裔》拍戲拍出感情，2017年砸1千多萬舉辦婚禮，不僅場地選擇在新羅飯店古色古香的迎賓館，曝光的婚紗照是黑白復古色調，讓不少粉絲又驚又喜，結果童話故事裡的王子與公主往往在現實不復存在，兩人最終在2019年離婚，結束這段感情。（編輯：張嘉哲）

▲宋慧喬（左）、宋仲基離婚後沒相互放話，分手分得很平和。（圖／達志）
▲宋慧喬（左）、宋仲基離婚後沒相互放話，分手分得很平和。（圖／達志影像美聯社）
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