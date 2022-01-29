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採檢陰性被強制自費隔離？指揮中心說分明

▲高雄市民受匡列居家隔離入住防疫旅館時，無需繳住宿費用，即可安心入住。(圖／高市府提供)
▲高雄市民受匡列居家隔離入住防疫旅館時，無需繳住宿費用，即可安心入住。(圖／高市府提供)

記者許家禎/台北報導

2022-01-29 16:50:55｜2022-01-29 16:51:48

為了防堵傳染性高的Omicron，不少縣市政府都祭出「高規格」防疫，近期就有網友反應，自己因為到新竹看電影跟確診者足跡重疊，回到新北市他被強制隔離到集中檢疫所，一度還傳出要自費，但同場看電影的朋友在新竹卻可以一人一戶。指揮中心指揮官陳時中今（29）日表示，Omicron不能輕忽，有些專案確實是預防性的匡列，但要在家隔離或是住防疫旅館都可以再討論。

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PTT上有網友就抱怨，自己是新北市民，明明符合一人一戶居家隔離條件，但被強制送往集中檢疫所，得自費14天共4萬2千元的費用，但同場的朋友在新竹卻可以一人一戶，質疑各地標準不一。對此，新北市衛生局昨日回應，該個案是到新竹巨城百貨看電影，經新竹市通報為桃園西堤專案確診者的近距離接觸者，因此安排集中檢疫，澄清會依中央規範為公費補助集中檢疫費用，不會向個案收取任何費用。

指揮中心指揮官陳時中在記者會上回應，因為Omicron傳染性高，因此會採預防性的高標準匡列，不僅匡列確診者，就連確診者的接觸者，或接觸者的接觸者都有可能被匡列到，因此確實有因為採檢陰性就被要求要居家隔離的例子，但不是每次標準都這樣，會看專案的狀況與擴散速度，至於隔離要在家或是防疫旅館，可能還得看個案與縣市政府的狀況再討論。

指揮中心發言人莊人祥回應《NOWnews今日新聞》電訪時指出，疫情較嚴重的近期幾個專案，只要被強制隔離都是公費，而近來部分縣市政府因為「高規格」或「預防性」防疫，確實有人只是因為足跡重疊風險性高，即使檢驗陰性還是被強制隔離。

莊人祥表示，如北市將足跡重疊有潛在風險的人，即便檢驗陰性都一律送往集中檢疫所或防疫旅館，這部分北市是公費。或者其實，大原則下，只要符合一人一戶居家隔離條件也可以在家隔離。但他坦言，確實每個縣市政府在補助被居隔的人旅館費用不一。

莊人祥強調，民眾不用太擔心，不是一定足跡重疊就會被強制隔離，還是會看當時的各種狀況來定，如場所的防疫措施、通不通風與確診者的接觸時間，有沒有脫口罩之類。

目前，台北市匡列隔離的標準是，接觸者的接觸者得預防性隔離5天，至於足跡前後半小時重疊的，得住防疫旅館隔離14天。柯文哲日前表示，希望匡列得大一點，以確保沒有漏網之魚。至於高雄市，只要民眾受匡列居家隔離入住防疫旅館時，都無需繳住宿費用，可安心入住。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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