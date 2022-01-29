採檢陰性被強制自費隔離？指揮中心說分明

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指揮中心指揮官陳時中在記者會上回應，因為Omicron傳染性高，因此會採預防性的高標準匡列，不僅匡列確診者，就連確診者的接觸者，或接觸者的接觸者都有可能被匡列到，因此確實有因為採檢陰性就被要求要居家隔離的例子，但不是每次標準都這樣，會看專案的狀況與擴散速度，至於隔離要在家或是防疫旅館，可能還得看個案與縣市政府的狀況再討論。
指揮中心發言人莊人祥回應《NOWnews今日新聞》電訪時指出，疫情較嚴重的近期幾個專案，只要被強制隔離都是公費，而近來部分縣市政府因為「高規格」或「預防性」防疫，確實有人只是因為足跡重疊風險性高，即使檢驗陰性還是被強制隔離。
莊人祥表示，如北市將足跡重疊有潛在風險的人，即便檢驗陰性都一律送往集中檢疫所或防疫旅館，這部分北市是公費。或者其實，大原則下，只要符合一人一戶居家隔離條件也可以在家隔離。但他坦言，確實每個縣市政府在補助被居隔的人旅館費用不一。
莊人祥強調，民眾不用太擔心，不是一定足跡重疊就會被強制隔離，還是會看當時的各種狀況來定，如場所的防疫措施、通不通風與確診者的接觸時間，有沒有脫口罩之類。
目前，台北市匡列隔離的標準是，接觸者的接觸者得預防性隔離5天，至於足跡前後半小時重疊的，得住防疫旅館隔離14天。柯文哲日前表示，希望匡列得大一點，以確保沒有漏網之魚。至於高雄市，只要民眾受匡列居家隔離入住防疫旅館時，都無需繳住宿費用，可安心入住。
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