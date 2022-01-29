羅志祥低調出席吳姍儒婚宴　遭吳宗憲吐槽「體力好」

藝人吳宗憲的女兒吳姍儒（Sandy）今（29）日中午12點，與「王先生」在台北東方文華酒店的B2宴會廳舉行世紀婚禮，除了藝人魏如昀、晏柔中擔任伴娘之外，許多大咖賓客也陸續到場祝福。值得注意的是，昨晚才剛結束小巨蛋演出的羅志祥（小豬）也有現身，讓粉絲們又驚又喜。
記者侯家瑜/台北報導
2022-01-29 17:32:10｜2022-01-29 17:46:08
知名經紀人孫德榮稍早於臉書曝光吳姍儒婚禮內部的景象，只見他與金剛小嫻情侶檔、曾國城、炎亞綸、邰智源等藝人合照，開心寫下：「好開心的婚宴，好像演藝圈的尾牙宴，見到很多老友，吃得爽、看得精彩，希望疫情趕快過去大家過個好年。」
另外可以看到，前一晚才在凹嗚狼人殺總冠軍賽中賣力演出的羅志祥，也低調現身吳姍儒婚禮，與趙正平、孫德榮合影，戴著招牌毛帽、銀色項鍊和穿著黑色西裝亮相，氣色看起來不錯，據悉吳宗憲在台上，還刻意調侃羅志祥：「他沒犯錯，只是體力比較好，大家別在意。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。