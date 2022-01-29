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T1／贏球開心放假？特攻教頭提醒：職業球員沒有過年

▲新北中信特攻謝亞軒今天獲得25分鐘上場時間，沒讓教練失望，10投6中繳出15分。（圖／T1提供）
▲新北中信特攻謝亞軒今天獲得25分鐘上場時間，沒讓教練失望，10投6中繳出15分。（圖／T1提供）

記者鍾東穎/臺南報導

2022-01-29 18:17:21

新北中信特攻今(29)日成功踢館臺南台鋼獵鷹，以115:97拿下年前封關戰的勝利，目前以8勝5負排在T1聯盟第2，總教練李逸驊有更高標準，「目前還沒打出隊形。」也提醒子弟兵「職業球員沒有放假。」

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李逸驊賽後表示，「很開心過年前拿下勝利，對獵鷹做了很多戰術演練，對阿提諾、賈西亞做了很多協防，減少他們的攻擊力，我們進攻方面，如果助攻數能夠超過20次，贏球機率就高。」今天全隊26次助攻更勝獵鷹的16次。

儘管目前以8勝5負排在聯盟第2，勝過第3的台啤英熊6勝4負，不過李逸驊還沒很滿意，「我們還在調整，目前還沒打出隊形，這個第2名不是站得很穩，內線還要加強。」

年前封關戰獲勝，「今天打完放假，年初三中午收假，不過職業球員是沒有放假的，休太久體能會掉很多，要花一段時間練回來，會讓他們回家過年團圓，但選手自己要去慢跑、自主訓練。」

本季從板凳出發的射手謝亞軒今天獲得25分鐘上場時間，沒讓教練失望，10投6中繳出15分，他表示對到昔日UBA健行科大的隊友林冠均、劉人豪心情特別亢奮，把握機會發揮，也很感謝隊友跟教練願意相信他，傳球給他。

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