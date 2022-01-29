過年假期長分流車況 高公局仍估北部這3區周日上午壅塞
今（29）日為春節連假首日，白天高速公路路況佳，下午路況大致良好，唯有零星事故造成回堵，不過大多車速都在80公里左右，部分在60到80公里。預估明（30）日北部區域，國五南向南港系統至頭城路段上午8點會湧現車潮，預計到下午4點，車潮才會稍稍緩解。另外，國一南向楊梅至新竹，與國三南向土城至關西，早上9點到12點也會有車多壅塞的狀況。
記者許家禎/台北報導
2022-01-29 18:08:22
高公局表示，除北部部分地區有車多的狀況外，中部地區國一南向彰化系統至埔鹽系統，國三南向快官至霧峰系統，早上9點到12點也會有車多壅塞的情形，至於南部地區明日大致路況正常。
高公局指出，今年春節有9天連假，昨（28）日國道交通量相較去110年同期減少3%，與108年相當；今日截至上午10時，交通量較去年同期減少9%，可能與今年除夕前有3天假期可供分流，及今日陰雨天氣因素有關。
而交通部長王國材今日視察高公局時呼籲，初一至初五車流量大，請民眾善用1968App查詢國道路況，利用台61線作為國1及國3替代路線，南向可多利用下午時段出發、北向則請提前於上午出發，以避開尖峰壅塞路段及時段。