大掃除全丟給媳婦！婆家人「出門爽玩」 網怒：早點放生
農曆新年即將到來，不少家庭也忙著大掃除，除舊布新讓未來一年能有好運氣。有位媳婦卻因此受苦，自己負責婆家所有大掃除工作，其他人都出門爽玩，詳細經過曝光更是引發眾怒。
編輯中心/綜合報導
2022-01-29 18:25:19
原PO在論壇《匿名公社》上訴苦「今天家裡計畫要大掃除，結果婆婆又突然拉著公公跟一家大小，5個人開心去逛百貨，走之前還要求我要在他們回家前全都整理好」。
原PO隨後明確表達自己想跟著去，沒想到卻被婆婆無視，繼續交代「哪邊要整理什麼不能丟」。她又向老公求助，後者竟只說「盡力掃就好」。
全家人出門後，原PO越想越嚥不下這口氣，直接騎著機車跑回娘家「我昨晚已經自己刷完廁所和洗完廚房了，沒想到今天她們會把剩下的全丟給我做。一棟4層樓全給我掃，有沒有搞錯啊？我不是佣人好嗎？」
詳細過程曝光後，隨即點燃眾多網友怒火「這種感覺真的很不好受，因為我自己也體驗過。真的很累，甚至不是做衛生的累，而是不被重視疼惜的心累」、「沒小孩，就離一離吧，連老公也不挺你」、「回娘家是正確的選擇喔，有機會就早點放生吧」、「大家都不要做，老娘最大」。（編輯：潘毅）