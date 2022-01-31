虎年最強新片懶人包　周興哲扮高中生尬傳奇英雄素還真

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改編自莎士比亞經典悲劇《羅密歐與茱麗葉》、翻拍同名舊作的《西城故事》，由高齡74歲的史蒂芬史匹柏執導，這是他從影50年首次挑戰拍歌舞片，電影從現今的視角，以年輕男女愛恨糾葛為主軸，探討種族歧視、青少年犯罪、文化代溝等問題，該片已先於日前頒發的金球獎奪下最佳音樂或喜劇影片、女主角、女配角3座大獎。
《西城故事》劇情描敘兩位相互愛戀，卻身處敵對團體的少男少女，如何跨出鴻溝勇敢相愛，男女主角由《生命中的美好缺憾》好萊塢當紅小生安索艾格特、拉丁裔美女新秀瑞秋曾格勒出任，其中瑞秋曾格勒17歲參加試鏡，從3萬人中脫穎而出，顏值與歌喉兼具，為本片一大「嬌」點。
《說不出口的愛》（All the Things We Never Said，1/21已上映）
《說不出口的愛》由橫掃國際獎項的日本知名導演石井裕也監執導，實力派演員仲野太賀與前AKB48人氣成員大島優子主演，石井裕也這次親自身兼製片，使出早期的爆發力，挑戰這部稱為「重新出道」的作品。電影以細膩的視角，刻畫友情、愛情與家庭關係，描繪人際間的微妙變化，動人的主題曲和演員精湛演出貫穿全片，呈現都會男女壓抑情感，觀照社會幽暗面向。
片中，大島優子與太賀飾演平凡到不行的夫妻，看似老夫老妻的相處，以為幸福美滿，沒想到卻潛藏危機。一日太賀工作時身體不適請假回家休息，卻沒想到撞見飾演太太的大島優子與別的男人在親熱，看似美滿的家庭破碎，但親眼見到太太出軌的太賀，卻一滴眼淚都流不出來。究竟兩人之前真的有「愛」嗎？
《素還真》（DEMIGOD：The Legend Begins，1/28已上映）
霹靂迷引頸企盼，《聖石傳說》破億團隊製作，由布袋戲雙巨頭「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲，將風靡全台逾30年的傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他隱藏數十年、不為人知的神祕起源。本片邀請《星際大戰》、《獵魔士》管弦樂團演奏配樂，曾為《黑暗騎士》獻唱的「好萊塢傳奇女聲」Úyanga Bold也為電影獻聲。
劇情講述少年素還真身懷絕藝，初入江湖原想見識廣大世界，卻因為新結識的好友「寰宇堡」少主禹歡，捲入了險惡的奪權紛爭，就連疼愛他的老師八趾麒麟，都因他遭難。真相如霧，兇手卻在身邊？傳說力量現世，一場驚天對決即將開展。一人三化的由來，未公開的白蓮祕辛。且看素還真如何力挽狂瀾，阻止兇徒野心，如何仗劍而行，在江湖中走出自己的路，一個屬於霹靂的傳奇，即將誕生...
《夜路》（Nightmare Alley，1/28已上映）
《水底情深》墨西哥金獎鬼才導演吉勒摩戴托羅，醞釀30年、睽違4年的《夜路》改編自1946年經典犯罪小說，也是1947年同名電影重拍（中譯片名為《玉面情魔》），鍾愛異色、奇幻元素的吉勒摩戴托羅，讓布萊德利庫柏化身馬戲團怪胎秀中迷人情場怪獸，以高超騙術操控眾人，滿足內心慾望，並周旋於三女之中，與詮釋蛇蠍美人的凱特布蘭琪上演黑吃黑戲碼。
《夜路》卡司含金量破表，另網羅《千禧三部曲I：龍紋身的女孩》魯妮瑪拉、《靈異第六感》東妮克莉蒂、《梵谷：在永恆之門》威廉達佛、《水底情深》李察傑金斯、《晚安，祝你好運》大衛史崔森和《地獄怪客》、戴托羅老搭檔朗帕爾曼。本片日前再獲AFI美國電影學會年度十大佳片、評論家選擇獎最佳影片等8項大獎，強勢問鼎奧斯卡。
《我吃了那男孩一整年的早餐》（My Best Friend's Breakfast，1/28已上映）
青春校園片《我吃了那男孩一整年的早餐》改編自轟動Dcard的真實愛情故事，由《華燈初上》編劇杜政哲改編並執導，情歌創作小天王周興哲跨界大銀幕首作，以及金馬新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩、林鶴軒（大鶴）共同演出，另有邱凱偉、劉品言、林柏宏、李霈瑜（大霈）、陳淑芳客串。電影上映第一天，全台賣出約600萬票房，位居賀歲片冠軍。
青春總有一股獨特味道，本片描述視吃為人生第一要務的17歲女孩項微心（李沐 飾），誤打誤撞吃了暖男學長陶宥全（周興哲 飾）一整年的早餐，吃帶來的不只是療癒感，也帶來了又酸又甜的初戀滋味，她和同學們的故事，也是青春成長的集體樣貌。（編輯：楊穎軒）