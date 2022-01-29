神明也瘋元宇宙 安西府推AR虛擬巨型萌虎花燈展

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「光時代科技」團隊表示，這個【超感空間安西府3D財虎迎新年AR虛擬巨型萌虎花燈展】架設在安西府廟前現實場景的虛擬空間中，只要一支手機輕鬆掃描光標籤即可進入，全齡皆可參與，5代同堂一起來，豐富有趣的虛擬3D特展內容超精彩，有手機必存的張李莫千歲空中賜福、限時新地標的【虛擬巨型萌虎花燈】、環繞廣場的艷彩鳳凰賜金、主委與群星向你拜年、巨型水族箱與魚同遊、虛擬大電視、虛擬相框、與安西府代言人「謝金晶」合照等等…史上最酷炫的王爺賜福和金銀財寶黏牢牢與魚同遊讓你日日有魚的豐盛富足感，就在安西府拿起手機玩起來，每個人絕對都會有滿滿驚喜哦！
新冠肺炎疫情對於許多人來說，可能是人生歷經最困難的一段，但看似困難，卻又是躍進變革的力量。安西府引進元宇宙光標籤科技，讓大家可以透過手機接收王爺賜與的萬事圓滿祝福，以討喜又可愛的SD愣愣萌虎，療癒疫情時代不安的人心，同時祝福台灣、祝福 世界疫情退散。虎年除夕夜第一響，由安西府為民眾帶來超炫超酷的AR元宇宙獨特新體驗，大家共同遵守防疫規定，實聯制以及全程配戴口罩、保持適當社交距離 在空曠的戶外空間，盡情享受奇幻的虛擬世界。邀請大家一同共襄盛舉，讓神明賜您一整年「福虎生豐、平平安安」。