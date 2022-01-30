T1／魏嘉豪渴望首披中華隊戰袍出戰世界盃 特攻願放人
中華男籃2月底將出征世界盃資格賽，但因疫情等因素徵招不順，傳出僅有7、6名球員有意願，T1新北中信特攻新生代控衛魏嘉豪，非常有機會首次披上成人國家隊球衣出戰，今(29)日受訪他直說，「把徵招排在第1位。」
記者鍾東穎/臺南報導
2022-01-30 01:07:26
魏嘉豪過去多次入選中華白，去年也有機會出戰亞洲盃資格賽第2階段賽事，但包含中華隊、南韓和中國等國家因疫情選擇缺席，因此魏嘉豪也無緣披上國家隊戰袍出征。
這次魏嘉豪出現在世界盃亞洲區資格賽的國手培訓名單內，儘管疫情依舊嚴峻，但他相當期待為國爭光，「有些人可能因為疫情，比較沒有意願，或是球隊還在比賽無法配合，我認為這並不代表他們不想要爭取此次代表中華隊的資格。在綜合考量下，這個機會對我很重要，我會排在第1位。」
這次中華隊分在B組將遭遇強敵澳洲、日本，魏嘉豪認為這加深了他更想參賽的意念，「知道對手特別強，但也希望找機會多學學，光哥(中信特攻總教練李逸驊)也說希望我多去看看不一樣的世界。」
中信特攻GM張樹人則表示，球團願意配合籃協徵招，讓魏家豪有出征國際賽的機會。中華隊將在年後2月7日展開集訓。