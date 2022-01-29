吳姍儒砸300萬辦世紀婚禮　喜戴1500萬珠寶步紅毯

綜藝大哥吳宗憲的長女吳姍儒（Sandy），今（29）日在文華東方酒店宴客，父女在娛樂圈人脈廣闊，因為疫情關係，努力控制人數，仍有近400位賓客盛裝前來，參與這場世紀婚禮，整個婚禮包含場地、喜宴、禮品等費用約莫300萬元，Sandy在婚禮上戴著光彩奪目的伯爵鑽石項鍊、耳環、手環、婚戒等珠寶更高達1,500萬元。





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▲吳姍儒欽點台中名舖「喜豐香1985」，為其精心量身訂做中式喜餅。（圖／容易文創提供）

▲吳姍儒送給賓客的禮物除了喜餅外，還有實用的洗浴用品。（圖／容易文創提供）

這場婚禮是由梁赫群老婆Stacey的「永恆婚禮顧問社」統籌，一桌3萬多元，40桌至少花費120萬元，加上場地、布置、花藝，粗估整場婚禮約花費300萬元，且全部由女方支付，讓爸爸起初嚇一跳，開玩笑說嫁女兒是「賠錢」，不過，Sandy吸金能力驚人，婚禮逾10個贊助商協力舉辦，光是她在婚禮上佩戴的鑽石珠寶就高達1,500萬元。





▲吳姍儒在婚禮上佩戴的鑽石項鍊，價值580萬元。（圖／伯爵提供）

Stacey表示，婚禮走自然簡約風，布置顏色繽紛多彩，Sandy和設計師老公對婚禮很有想法，婚顧都盡力完成他們的要求。到場嘉賓除了拿到喜餅之外，還有貼心禮物，Sandy將伴手禮小物用一個束口袋包裝，就像個驚喜包，命名為「給你一個家」命名，將代言的牙膏、牙刷、身體乳等用品，做成旅行組包裝，加上最「重量級」的洗手法，讓賓客都能感受他們成家的喜悅。





她們還贈送親友極具特色的碗，與「春池玻璃」合作，在碗底精細烤上了婚禮Logo，「Logo不是用貼的，而是把玻璃做的圖樣燒到碗底，這樣才絕對不會掉的，工藝相當厲害！」說到和春池的緣起，是吳姍儒2019年獲國際中文版雜誌Tatler頒發全亞洲優秀青年Top30時認識，雖然不是贊助，卻給了新人很好的折扣做為祝福，「還關心我要怎麼包裝，最後他親自接下包裝大任，全部運到新竹，無酬幫我包裝，再親自幫我送回台北，超級力挺，我很感動！」



