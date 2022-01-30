公民實驗室警告　北京冬奧App存在安全漏洞

我是廣告 請繼續往下閱讀
這份報告發布的同時，國際社會也對將於2月4日登場的北京冬奧資訊安全問題的疑慮日益增長。
許多專家建議，參加北京冬奧的人應該帶拋棄式手機，以及創設專屬在中國這段期間使用的電子郵件帳號。
公民實驗室報告作者表示，他們也發現App中建有審查關鍵詞清單列表，還有舉報功能，允許用戶舉報其他政治敏感內容。
分析人員指出，這些功能和安全漏洞對於在中國運作的App來說並不異常，但卻對用戶帶來風險。審查列表檔案目前似乎未被啟用，不過一切都還不清楚。
含有2442個關鍵詞的清單中主要與政治相關，或是罵人的髒話和非法物品。大多是簡體中文，但有部分是藏語、維吾爾語和英語。
清單中包含中國領導人姓名、政府機關，還有天安門事件，以及在中國被禁的宗教團體法輪功。
分析人員表示，這份清單和舉報鍵都是中國使用或開發許多受歡迎App中常見的功能，但這可能造成「不透明內容遭刪除和他人惡意舉報」。
所有北京冬奧參與者都被要求，在抵達中國的14天前就下載這款App來記錄個人健康狀況。外國訪客也需要上傳早已遞交給中國政府的敏感資訊，像是護照中詳細的個人資料、旅遊史和醫療紀錄。
公民實驗室表示，如果用戶成為鎖定目標，駭客可能會輕鬆利用這款軟體的傳輸漏洞竊取資料。
公民實驗室也發現這款App的安全漏洞，不僅可能違反Google的不受歡迎軟體政策和蘋果（Apple）應用程式商店指南，而且也可能違反中國自己的法律和有關隱私保護的國家標準。針對這些規定，相關負責公司可能會在未來修復這些隱私和安全漏洞。
分析人員也指出，這款App的SSL數位安全憑證是無效的，部分資料在沒有任何SSL保護或加密的情況下進行傳輸。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110118