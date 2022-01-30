獨／林襄火辣寫真書香汗淋漓　男粉收藏奉為聖經

外型甜美、身材豐滿的樂天啦啦隊員林襄，最近推出《與你襄遇》實體寫真書，被粉絲瘋狂搶購，登上博客來熱銷排行榜，一刷賣完後已經再版，超級性感美照為她圈粉無數，還被奉為男書迷必須收藏的「聖經」，連帶為她炒熱人氣，IG追蹤人數快速突破百萬，YouTube訂閱人數也累積破10萬粉絲，可說是雙喜臨門。





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▲林襄與馬兒近距離互動，展現女神姿態。（圖／莉奈文創提供）

▲在女攝影師引導下，林襄穿著比基尼也毫不扭捏。（圖／莉奈文創提供）

▲林襄在盛夏拍寫真書，拍到香汗淋漓。（圖／莉奈文創提供）

▲林襄個頭嬌小，卻擁有32E的豐滿好身材。（圖／莉奈文創提供）

為其掌鏡的療癒系女攝影師莉奈，正是林襄的經紀人，兩人認識9年交情深厚，信任度極高，擁有32E豐滿身材的林襄，全身只穿布料極少的比基尼，裸露白皙大腿根也毫不扭捏，還俏皮與馬兒近距離接觸，莉奈透露，事前去桃園新屋馬場練習馬術，讓林襄先熟悉與動物的互動，拍攝時擔心馬兒情緒激動，十分小心翼翼，還好過程都很順利。





▲林襄為拍攝寫真書，吃飯只能吃七分飽，保持好身材。（圖／莉奈文創提供）

▲林襄穿超性感比基尼，完美曲線讓人驚豔。（圖／莉奈文創提供）

莉奈笑說，寫真書是在夏天拍的，還在浴室取景，因為空間很狹小，連造型師都進不來，兩人一對一拍攝，感覺像在烤箱裡，拍到汗流浹背，全身都是汗，幾乎衣服全濕，「因為很投入認真，當場不會太害羞，但是出版後拿到印刷精美的照片，都覺得尺度超大，不知道當初怎麼拍的，現在看了反而害羞起來」。





▲林襄寫真書嘗試多種風格，性感、可愛風都有。（圖／莉奈文創提供）

▲攝影師莉奈的取景，讓林襄寫真書在民宿也能拍出異國風情。（圖／莉奈文創提供）

▲林襄出版寫真書後，IG粉絲迅速突破100萬人。（圖／莉奈文創提供）

寫真書風格大膽，為了保持體態，林襄勤做運動、重量訓練，還嘗試空中瑜伽雕塑體態，上鏡前只吃7分飽，展現美好身材，加上嘗試多種風格、質感，加贈海報、明信片等禮物，鐵粉忍不住收藏多種版本，甚至連他們的女朋友都稱讚這本寫真書「真的太襄了」，讓她感覺很驚喜。



