靈感來停車買刮刮樂 新竹夫妻刮中200萬元加BMW休旅車
農曆春節將至，台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，其中最受觀迎的「2000萬超級紅包」，全國首個「二獎200萬加BMW休旅車」已被刮出，幸運兒是一對年約40多歲夫妻，而且還是平時不常買彩券的先生，那天突然靈感來了，停車請太太下車買了1張「2000萬超級紅包」，沒想到就中了「二獎200萬加BMW休旅車」，而且離開時雙手還有小小的顫抖，神情中有掩蓋不住的中獎喜悅。
記者顏真真/台北報導
2022-01-30 09:34:16｜2022-01-30 10:20:44
台灣彩券公司今年新春限量上市的「2000萬超級紅包」刮刮樂，除頭獎共有5個2000萬元，二獎「200萬元加BMW運動休旅車」有9個，汽車商品獎項升級為BMWThe X12022年式豪華版，三獎100萬元更有650個，比去年增加130個，不論頭獎、二獎及三獎都是推出以來最多的一次，總獎項逾450萬個，總中獎率69.33%。
根據台灣彩券公司統計，「2000萬超級紅包」5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，至1月28日，已刮出1個2000萬元、1個「200萬元+BMW休旅車」及119個100萬元。
至於全台首個刮出「200萬元+BMW休旅車」的幸運兒，台灣彩券公司透露是對年約40幾歲的夫妻，當天開車經過新竹縣竹北市「財鑫彩券行 」投注站，看到店外張貼許多文宣廣告，平常不常買彩券的先生突然來了靈感停下車，請太太下車買張 「2000萬超級紅包了」刮刮樂。
結果太太下車後挑了1張500元及1張 「2000萬超級紅包」，先刮了500元的中了5000元，兩人很高興有個好彩頭，繼續刮2000元的，因為平常沒有刮大面額的刮刮樂，刮完請店家幫忙對獎，沒想到是幸運刮中 「2000萬超級紅包」的貳獎200萬加BMW休旅車。
在知道中獎的那刻，夫妻兩個當時很淡定的問：「喔，是喔？那這張是中了多少錢？」還問了領獎及兌獎期限，便淡定的離開了。投注站安小姐表示夫妻離開時緊握的雙手有小小的顫抖，神情中有掩蓋不住的中獎喜悅，依稀聽到夫妻小小聲的說：「我們那台車開了那麽久了，剛好可以換了。」