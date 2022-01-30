搶攻國旅商機 嘉義縣旅宿大改造全新風貌迎客

嘉義縣政府為提升旅宿產業品質，積極推動旅宿風格營造輔導計畫方案，3年來已成功輔導18家民宿改造環境，營造各自風格，獲得業者與消費者好評，為搶攻春節國旅商機做好準備。春節連假伊始，業者歡迎全台遊客「新春回嘉」。





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嘉義縣文化觀光局局長許有仁表示，自108年推動「旅宿風格營造輔導計畫方案」，第一年遴選出5間具發展潛力的民宿業者，109年度改造5家民宿，業者與消費者皆讚譽有加。因此，110年度增加至8個名額，期望提升嘉義縣內旅館與民宿的旅遊環境與住宿品質。





▲鄰近布袋港的海風長堤，因嚮往純粹簡約的生活，將民宿打造成海洋鄉村風格，讓旅人有賓至如歸感覺。（圖／縣府提供0

3年來共計18間業者獲選輔導改造。改造方式是透過專業設計團隊到現場診斷、丈量、設計、執行風格營造實地輔導施作，改善旅宿空間環境，塑造嘉義縣獨有旅宿品牌，強化遊客記憶點，吸引更多遊客前來嘉義遊玩。





其中，阿漢的家民宿位於瑞里觀光，負責人葉勝漢表示，每年紫藤花季時，總會吸引大批遊客前來。為吸引遊客一年四季來到民宿都能感受紫藤花的浪漫，這次以改裝車子，用紫藤花的意象做為設計主軸，在車體外彩繪紫藤花，並將車燈結合睫毛的趣味性，增加民宿新意象，達到宣傳效果。





▲出水茶旅民宿位在竹崎市區，外觀原本僅是透天厝模樣，改造增設招牌作為視覺焦點，更能吸引旅客目光。（圖／縣府提供）

出水茶旅民宿位在竹崎市區，負責人劉靜儒表示原旅宿大門入口迎賓處與外圍牆面外觀為一般透天民宅模樣，無明顯特色，藉由本次改造計畫增設招牌作為視覺焦點，以吸引旅客目光。另在民宿的入口處，也協助打造簡約外型的收納櫃及畫軌牆，不僅提供收納空間，也增添不少民宿辨識度。





▲陶鄉民宿位在新港鄉，為延續傳統工藝文化，將餐廳L型吧檯，進行功能性優化改造，外觀結合民宿特色交趾陶作品，實用兼具特色。（圖／縣府提供）

陶鄉民宿位在新港鄉，為延續傳統工藝文化，將餐廳設置多年已不堪使用的L型吧檯，進行功能性優化改造，外觀結合民宿特色交趾陶作品，讓吧檯實用性及交趾陶藝術性取得一個最佳的融合，強調民宿特色與識別度，更加凸顯民宿傳統技能之美。





鄰近布袋港的海風長堤，因嚮往純粹簡約的生活，將民宿打造成海洋鄉村風格，內部採用淺色系裝潢、軟件布置，使環境呈現放鬆紓壓的氛圍，讓旅人更有嘉的感覺。





許有仁局長表示，打造旅宿品牌不只以旅宿空間與環境優化為基礎，地方特色、行銷推廣的交流也是品牌建立關鍵，因此規劃輔導地方旅宿業者進行旅宿改造設計，打造出地區輔導示範點，成為旅宿業經營環境領頭羊。



