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柯建銘：馬英九敢走進義光教會或鄭南榕圖書館？

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，不知道有沒有機會看到馬英九前總統敢走進義光教會或鄭南榕圖書館。（資料圖／柯建銘辦公室提供）
▲民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，不知道有沒有機會看到馬英九前總統敢走進義光教會或鄭南榕圖書館。（資料圖／柯建銘辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-30 09:47:11

蔡英文總統日前到經國七海文化園區，引發黨內外討論。民進黨立法院黨團總召柯建銘今（30）日在臉書發文指出，蔡以全民總統身份及高度到七海園區，不知道有沒有機會看到馬英九前總統敢走進義光教會或鄭南榕圖書館？

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柯建銘說，他在1月24日審查總預算時，他提到李登輝前總統是民主先生這句話的時候，國民黨團暴跳如雷集體退席，這個場景很荒謬，他為什麼要這樣講呢？在這個臨時會很重要的是轉型正義。

柯建銘表示，1月22號蔡英文去參加蔣經國圖書館的開幕典禮，那一天，事實上也有邀請他參加，但是臨時會在修憲及總預算協商，所以他沒有參加，否則的話，就會造成民進黨唯二的參加人「總統和總召」。

柯建銘指出，開始看各黨言論，又談到轉型正義了，國民黨說促轉會認為這是不義遺址，蔡英文去了必須道歉，必須向台灣人民及民進黨道歉；其實最沒有資格談轉型正義的是國民黨。

柯建銘說，1978年他在日本讀書，主張改革開放的鄧小平訪問日本，八年抗日戰爭，中國人死了多少人？中、日是誓不兩立的世仇，鄧小平居然踏上日本國土，下榻「日本國家迎賓館」，歷史的破冰，何等大事、全球震驚。

柯建銘還說，歷史場景有清聖祖康熙皇帝，6次南巡江南時，多次祭拜明太祖朱元璋陵墓，明孝陵，立碑「治隆唐宋」的歷史典故，況且大清開國皇帝努爾哈赤的先祖也是被明軍所殺的。

另外時代力量在總預算提的司30-1主決議文，要求請總統府會同促轉會，針對蔡英文總統於「七海園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕致詞的妥適性進行研議，「提出書面檢討報告」。

柯建銘指出，生眼睛第一次看到，總統的言論，時代力量要審？這是什麼時代？與國民黨之道歉說相互輝映，這豈只是時代的墮落，他想黃國昌亦不敢主張如此才對。

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