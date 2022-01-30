柯建銘：馬英九敢走進義光教會或鄭南榕圖書館？

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柯建銘表示，1月22號蔡英文去參加蔣經國圖書館的開幕典禮，那一天，事實上也有邀請他參加，但是臨時會在修憲及總預算協商，所以他沒有參加，否則的話，就會造成民進黨唯二的參加人「總統和總召」。
柯建銘指出，開始看各黨言論，又談到轉型正義了，國民黨說促轉會認為這是不義遺址，蔡英文去了必須道歉，必須向台灣人民及民進黨道歉；其實最沒有資格談轉型正義的是國民黨。
柯建銘說，1978年他在日本讀書，主張改革開放的鄧小平訪問日本，八年抗日戰爭，中國人死了多少人？中、日是誓不兩立的世仇，鄧小平居然踏上日本國土，下榻「日本國家迎賓館」，歷史的破冰，何等大事、全球震驚。
柯建銘還說，歷史場景有清聖祖康熙皇帝，6次南巡江南時，多次祭拜明太祖朱元璋陵墓，明孝陵，立碑「治隆唐宋」的歷史典故，況且大清開國皇帝努爾哈赤的先祖也是被明軍所殺的。
另外時代力量在總預算提的司30-1主決議文，要求請總統府會同促轉會，針對蔡英文總統於「七海園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕致詞的妥適性進行研議，「提出書面檢討報告」。
柯建銘指出，生眼睛第一次看到，總統的言論，時代力量要審？這是什麼時代？與國民黨之道歉說相互輝映，這豈只是時代的墮落，他想黃國昌亦不敢主張如此才對。