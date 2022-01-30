越南撤僑班機被指黑箱作業　4官員涉嫌收賄被捕

《四方報》報導，自疫情爆發後，越南緊鎖國門、國際民航班機銳減，數十萬滯留海外的越南僑民只能仰賴有限的撤僑班機返鄉，但機票一位難求，登機優先順序機制不透明，不少民眾都出面指控有黑箱作業、天價收費的情形。日前，越南外交部領事局正、副局長等人被指受賄，已遭警方逮捕。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-30 09:55:11
綜合越南媒體報導，遭到越南警方逮捕的官員一共四位，分別是48歲的外交部領事局局長阮氏香蘭（Nguyen Thi Huong Lan）、42歲的歲的外交部領事局副局長杜黃松（Do Hoang Tung）、40歲的外交部領事局辦公室主任黎俊英（Le Tuan Anh），以及35歲的外交部領事局公民保護處副處長劉俊勇（Luu Tuan Dung），他們被控「收賄罪」，目前被拘留在公安部的安全調查局（Security Investigation Agency）中。
越南公安部發言人蘇恩蘇（To An Xo）表示，被捕官員涉嫌藉由撤僑班機謀取私利，在審理各家航空公司組織海外僑民撤僑的許可證時收賄，目前越南公安部正著手展開調查，尚未公布更具體的訊息。
自疫情爆發後，越南嚴鎖國門，雖然贏得防疫模範生的美名，但也導致大批越南僑民滯留海外，越南政府派出近800班撤僑班機，接回超過20萬越南僑民。不過，撤僑班機的收費、登機資格篩選制度不透明，有民眾甚至排隊等了近一年也無果，關於黑箱作業、機票錢超收、官員收賄等質疑聲浪不斷，但越南政府先前並未正面回應。
在台灣，2020年10月，天主教新竹教區越南移工移民辦公室等民間團體，就曾率領越南移工、僑民至越辦前抗議，要求越南「停止丟包自己國民」，並提出四大訴求：登機資格篩選透明化、增加越南回國班機、訂定機票收費標準，以及制定隔離費用等防疫標準與上限。