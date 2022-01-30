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冬奧開幕前夕疫情延燒　北京副都心「秘密封城」至少一周

▲2022北京冬季奧運將於2月4日登場，距離北京車程不到1小時的北京衛星城市「雄安新區」日前卻傳出秘密封城消息。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022北京冬季奧運將於2月4日登場，距離北京車程不到1小時的北京衛星城市「雄安新區」日前卻傳出秘密封城消息。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-30 09:59:28

距離北京當局舉辦的冬季奧運會開幕倒數只剩五天，中國境內疫情卻未有降溫跡象，尤其由中國國家主席習近平拍板建設的雄安新區，日前傳出發現5例確診病例與封城消息，多家歐美媒體報導指出依照中國堅持「零確診」的邏輯，預計雄安新區已在官方要求下悄悄封城處理，就怕在冬奧登場前丟了面子。

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綜合多家國際媒體報導，距離北京車程不到1小時的北京衛星城市「雄安新區」日前已傳出封城消息，由於中國官方日前通報，23日及24日雄安新區新增5例新冠肺炎本土確診病例，這個位於北京西南約100公里處、約有130萬人口的地區，自24日上午悄悄封城。

▲中國官方今天通報，新增18例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，即將於2月4日舉辦冬奧會的北京市占了6例。（圖／美聯社／達志影像）
▲距離北京車程不到1小時的北京衛星城市「雄安新區」已被封城，但中國媒體一片靜悄悄。（圖／美聯社／達志影像）
德國《時代週報》（Die Zeit）指出，雄安新區定位為北京的衛星城市和副都心，當地政府在未正式宣佈封城的情況下，要求居民以從口耳相傳和非正式訊息傳播方式告知封城消息，而中國媒體與社群媒體帳號皆未出現相關報導，某不具名微信帳戶則傳出消息指會封城7天。

美國《財星雜誌》（Fortune）則分析，雄安市政府會選擇祕密封城，與該市受習近平欽點的獨特地位有關，，2017年雄安從原本的鄉下地方搖身一變成為國家級新區，更被習近平規劃未來將把北京「非首都職能」和一些國企轉移至此，北京冬奧開幕前這個儼然成為「未來之城」的新興城市明顯與爆出確診者的姿態不符。

報導引述當地政府官員說法，在證實確診者為北京本土疫情重災區豐台返鄉者後，亦證實了雄安已封城消息，並稱預期封鎖時間將持續約1週，但是具體時間不確定；報導分析指出，按北京嚴格清零政策邏輯，北京將會是下一個可能封城的地區，然而冬奧就將登場，若在開幕前封鎖北京部份地區，將會嚴重有失領導人面子，此事顯然得經過慎重考慮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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