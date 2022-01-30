冬奧開幕前夕疫情延燒　北京副都心「秘密封城」至少一周

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德國《時代週報》（Die Zeit）指出，雄安新區定位為北京的衛星城市和副都心，當地政府在未正式宣佈封城的情況下，要求居民以從口耳相傳和非正式訊息傳播方式告知封城消息，而中國媒體與社群媒體帳號皆未出現相關報導，某不具名微信帳戶則傳出消息指會封城7天。
美國《財星雜誌》（Fortune）則分析，雄安市政府會選擇祕密封城，與該市受習近平欽點的獨特地位有關，，2017年雄安從原本的鄉下地方搖身一變成為國家級新區，更被習近平規劃未來將把北京「非首都職能」和一些國企轉移至此，北京冬奧開幕前這個儼然成為「未來之城」的新興城市明顯與爆出確診者的姿態不符。
報導引述當地政府官員說法，在證實確診者為北京本土疫情重災區豐台返鄉者後，亦證實了雄安已封城消息，並稱預期封鎖時間將持續約1週，但是具體時間不確定；報導分析指出，按北京嚴格清零政策邏輯，北京將會是下一個可能封城的地區，然而冬奧就將登場，若在開幕前封鎖北京部份地區，將會嚴重有失領導人面子，此事顯然得經過慎重考慮。
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