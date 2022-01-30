額度不夠用？銀行教戰春節刷卡3撇步　輕鬆消費不卡關

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額度不足也是春節期間銀行客服常遇到的狀況，由於過年容易有大筆開銷支出，如返鄉高鐵費、年菜圍爐採買或是添購新家具家電等，銀行提醒民眾最好能先審視一下現行的額度是否夠用，若不夠可盡早申請信用卡調高額度，才不會導致交易失敗。由於申請調高額度銀行也需要審核作業時間，以兆豐為例，若財力足夠，很快就可通過，惟民眾若可儘早申請，也可省去等候時間，讓消費不卡關。
過年期間發卡銀行也都會推出不少優惠，民眾不妨利用優惠疊加術，讓回饋放大，像是配合各地花燈陸續展開，兆豐銀行特別推出「花燈初上」優惠活動，提供美食外送及餐廳刷卡加碼20%回饋，只要當月刷滿3千元，則該月份所有在外送平台及餐廳的消費都能獲得20%現金回饋，登錄後每月最高可獲得200元，若再加上信用卡本身權益，如兆豐「e秒刷」國內網購最高3%回饋，等於最高可拿到23%。若是使用兆豐「利多御璽卡」，登錄後還可同步參加外送平台滿2千送2百優惠，新辦卡還可再拿100元，新戶辦卡再送500元，換言之累積刷滿2千元餐費，最多可以抱回高達1000元回饋。
台北富邦銀行針對momo卡友年前刷卡行為分析，歸納出不同年齡層的年節購物排行榜。在家電用品方面，年齡越大的客群選購咖啡機的人數佔比越高，保溫杯也是50歲以上族群相當喜愛的用品；而對40歲以下年輕族群來說，遊戲主機和遊戲片則是新春必備品，購買人數佔比不低。此外，北富銀還發現年輕人對保健食品的接受度也相當高，在20至40歲族群中保健食品購買人數也排進前十，顯示現代人養生觀念有年輕化趨勢，採買伴手禮或餽贈家人時不妨參考，把好禮送到心坎裡。
銀行也建議民眾可善用回饋無上限的信用卡，搭配合作店家優惠賺高回饋。以台北富邦銀行J卡來說，提供LINE Pay支付3%回饋無上限，國外網購最高5%回饋，momo卡搭配千大品牌則可享有10%回饋無上限優惠，若再加上momo購物網週六會員日活動，最高有機會拿到16%回饋，店外消費若以指定行動支付綁定momo卡消費，最高享有3%回饋，相當適合年節採購時使用。另外在momo購物、蝦皮購物、淘寶/天貓、露天拍賣、ZALORA、生活市集、松果購物、百利市購物中心等平台領取優惠碼，刷富邦卡最高還可現折1000元。
此外，考量疫情並因應民眾採買年貨需求，北富銀至2月27日止，在台北南門市場使用悠遊付至指定店家採買年貨，單日消費累積滿388元，回饋悠遊付50元現金回饋券，以悠遊付綁定富邦信用卡支付，北富銀再加碼回饋悠遊付88元現金回饋券。如果喜歡在實體通路採買年貨，在7-11用OPEN錢包綁定J POINTS卡（含JU卡）支付最高可享3%回饋、萊爾富超商用Hi Pay綁定J卡每周五最高享20%回饋；以指定行動支付綁定momo卡消費，也有限量3%回饋。
在百貨通路也有不少好康，1月31日前到新光三越刷J卡滿200元即可獲得LEXUS汽車抽獎資格，刷滿3000元還可獲得200元新光三越電子禮券，其他像廣三SOGO、台茂購物中心、遠東SOGO及遠東百貨刷富邦卡滿額，最高可獲得30000元該百貨禮券回饋，到指定百貨（微風、誠品、台北101、漢神巨蛋、三井OUTLET等）分期滿額最高回饋1,600元刷卡金。
凱基銀行則推出跨店消費活動，不限同一間賣場消費，可自由挑選各賣場店內折扣，享刷卡金回饋，3月底前於家樂福、大潤發、愛買、JASONS的實體店面或賣場的線上購物消費刷凱基銀行信用卡，所有消費跨店累積滿3千元送2%、滿6千元送3%、滿1萬元送5%刷卡金，要降低負擔也可選零利率分期，消費達活動門檻，還可以拿到最高5%的刷卡金。同時，3月底前在全台新光三越、遠東SOGO百貨刷凱基銀行信用卡，每個月跨店消費累積滿1萬元就享2.5%刷卡金；選擇使用零利率分期，還可以再拿到1%的刷卡金，總共最高可回饋3.5%，累積每個月回饋上限高達2千元。
聯邦銀行廣受好評的「超市聯邦日」、「網購聯邦日」活動也持續舉辦，只要在活動期間聯邦日刷聯邦卡，於家樂福超市、美廉社、JASONS Market Place、聖德科斯、板農活力超市、momo購物網、PChome線上購物、淘寶、蝦皮購物、東森購物等卡友最常消費的購物地點，消費滿額登錄即享最高10%回饋。另外農曆春節長假將至又遇疫情升溫，如不想出門在家團圓聚餐，也可選擇餐廳外帶，2月底前於週末五六日餐飲通路刷聯邦卡，滿額再多2%回饋，或於指定APP綁定聯邦卡，包含Uber Eats、foodpanda、Disney+、Netflix等，登錄消費享筆筆10%回饋。
台新雙狗卡（＠GoGo卡、FlyGo卡），新年加碼推行超值專案，2月28日前單筆消費滿千即可參加「早鳥送影音序號」及「迎春花開GO你抽」活動，有機會抽中消費最高5倍送等百大好禮，消費再享最高6%回饋。年貨採購也有優惠，2月2日至大潤發刷大潤發聯名卡，單筆滿額最高送現金抵用券1150元，與他項優惠合計最高回饋1500元；2月28日前至全聯使用PX Pay綁@GoGo卡消費或儲值皆享最高3%回饋，而1月31日前於momo購物網、PChome購物網、蝦皮購物刷台新信用卡，完成登錄天天享最高6%刷卡金，週六刷@GoGo卡加碼最高6%現金回饋，輸入折扣碼再享最高30%現折，合計回饋高達42%。