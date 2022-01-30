COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

額度不夠用？銀行教戰春節刷卡3撇步　輕鬆消費不卡關

▲農曆春節年假長達9天，銀行也針對春節期間民眾最常遇見的3大類用卡問題，整理教戰撇步，讓民眾都能輕鬆刷卡不卡關。（示意圖／NOWnews資料照）
▲農曆春節年假長達9天，銀行也針對春節期間民眾最常遇見的3大類用卡問題，整理教戰撇步，讓民眾都能輕鬆刷卡不卡關。（示意圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-01-30 10:29:15

春節連假長達9天，也是交通、餐飲或購物的消費高峰，而且因為疫情影響，為了減少接觸，越來越多人以信用卡作為付款方式，銀行也特別依據往年春節期間民眾最常遇見的3大類用卡問題，整理教戰撇步，讓民眾都能輕鬆刷卡不卡關，像是繳費期間遇到過年該怎麼處理？刷卡額度超過了該怎麼繼續刷？以及如何把握銀行推出的春節優惠，疊加回饋讓效益最大化，銀行不藏私，一次全揭密。

我是廣告 請繼續往下閱讀
兆豐銀行表示，春節期間民眾最常問的就是信用卡繳費期間卡到過年該怎麼辦？其實各家銀行都會針對繳費期間或郵寄帳單期間卡到春節的民眾提供延後繳納的服務，或是在客服電話錄製語音通知，讓民眾一進線就能收到訊息。以兆豐為例，今年也針對繳款日期卡到過年期間的客戶發送個別通知，例如今年1月18日結帳的帳單，繳費截止日原本是在2月3日，兆豐便會順延到2月8日，讓民眾不必擔心逾期繳款問題。

額度不足也是春節期間銀行客服常遇到的狀況，由於過年容易有大筆開銷支出，如返鄉高鐵費、年菜圍爐採買或是添購新家具家電等，銀行提醒民眾最好能先審視一下現行的額度是否夠用，若不夠可盡早申請信用卡調高額度，才不會導致交易失敗。由於申請調高額度銀行也需要審核作業時間，以兆豐為例，若財力足夠，很快就可通過，惟民眾若可儘早申請，也可省去等候時間，讓消費不卡關。

過年期間發卡銀行也都會推出不少優惠，民眾不妨利用優惠疊加術，讓回饋放大，像是配合各地花燈陸續展開，兆豐銀行特別推出「花燈初上」優惠活動，提供美食外送及餐廳刷卡加碼20%回饋，只要當月刷滿3千元，則該月份所有在外送平台及餐廳的消費都能獲得20%現金回饋，登錄後每月最高可獲得200元，若再加上信用卡本身權益，如兆豐「e秒刷」國內網購最高3%回饋，等於最高可拿到23%。若是使用兆豐「利多御璽卡」，登錄後還可同步參加外送平台滿2千送2百優惠，新辦卡還可再拿100元，新戶辦卡再送500元，換言之累積刷滿2千元餐費，最多可以抱回高達1000元回饋。

台北富邦銀行針對momo卡友年前刷卡行為分析，歸納出不同年齡層的年節購物排行榜。在家電用品方面，年齡越大的客群選購咖啡機的人數佔比越高，保溫杯也是50歲以上族群相當喜愛的用品；而對40歲以下年輕族群來說，遊戲主機和遊戲片則是新春必備品，購買人數佔比不低。此外，北富銀還發現年輕人對保健食品的接受度也相當高，在20至40歲族群中保健食品購買人數也排進前十，顯示現代人養生觀念有年輕化趨勢，採買伴手禮或餽贈家人時不妨參考，把好禮送到心坎裡。

銀行也建議民眾可善用回饋無上限的信用卡，搭配合作店家優惠賺高回饋。以台北富邦銀行J卡來說，提供LINE Pay支付3%回饋無上限，國外網購最高5%回饋，momo卡搭配千大品牌則可享有10%回饋無上限優惠，若再加上momo購物網週六會員日活動，最高有機會拿到16%回饋，店外消費若以指定行動支付綁定momo卡消費，最高享有3%回饋，相當適合年節採購時使用。另外在momo購物、蝦皮購物、淘寶/天貓、露天拍賣、ZALORA、生活市集、松果購物、百利市購物中心等平台領取優惠碼，刷富邦卡最高還可現折1000元。

此外，考量疫情並因應民眾採買年貨需求，北富銀至2月27日止，在台北南門市場使用悠遊付至指定店家採買年貨，單日消費累積滿388元，回饋悠遊付50元現金回饋券，以悠遊付綁定富邦信用卡支付，北富銀再加碼回饋悠遊付88元現金回饋券。如果喜歡在實體通路採買年貨，在7-11用OPEN錢包綁定J POINTS卡（含JU卡）支付最高可享3%回饋、萊爾富超商用Hi Pay綁定J卡每周五最高享20%回饋；以指定行動支付綁定momo卡消費，也有限量3%回饋。

在百貨通路也有不少好康，1月31日前到新光三越刷J卡滿200元即可獲得LEXUS汽車抽獎資格，刷滿3000元還可獲得200元新光三越電子禮券，其他像廣三SOGO、台茂購物中心、遠東SOGO及遠東百貨刷富邦卡滿額，最高可獲得30000元該百貨禮券回饋，到指定百貨（微風、誠品、台北101、漢神巨蛋、三井OUTLET等）分期滿額最高回饋1,600元刷卡金。

凱基銀行則推出跨店消費活動，不限同一間賣場消費，可自由挑選各賣場店內折扣，享刷卡金回饋，3月底前於家樂福、大潤發、愛買、JASONS的實體店面或賣場的線上購物消費刷凱基銀行信用卡，所有消費跨店累積滿3千元送2%、滿6千元送3%、滿1萬元送5%刷卡金，要降低負擔也可選零利率分期，消費達活動門檻，還可以拿到最高5%的刷卡金。同時，3月底前在全台新光三越、遠東SOGO百貨刷凱基銀行信用卡，每個月跨店消費累積滿1萬元就享2.5%刷卡金；選擇使用零利率分期，還可以再拿到1%的刷卡金，總共最高可回饋3.5%，累積每個月回饋上限高達2千元。

聯邦銀行廣受好評的「超市聯邦日」、「網購聯邦日」活動也持續舉辦，只要在活動期間聯邦日刷聯邦卡，於家樂福超市、美廉社、JASONS Market Place、聖德科斯、板農活力超市、momo購物網、PChome線上購物、淘寶、蝦皮購物、東森購物等卡友最常消費的購物地點，消費滿額登錄即享最高10%回饋。另外農曆春節長假將至又遇疫情升溫，如不想出門在家團圓聚餐，也可選擇餐廳外帶，2月底前於週末五六日餐飲通路刷聯邦卡，滿額再多2%回饋，或於指定APP綁定聯邦卡，包含Uber Eats、foodpanda、Disney+、Netflix等，登錄消費享筆筆10%回饋。

台新雙狗卡（＠GoGo卡、FlyGo卡），新年加碼推行超值專案，2月28日前單筆消費滿千即可參加「早鳥送影音序號」及「迎春花開GO你抽」活動，有機會抽中消費最高5倍送等百大好禮，消費再享最高6%回饋。年貨採購也有優惠，2月2日至大潤發刷大潤發聯名卡，單筆滿額最高送現金抵用券1150元，與他項優惠合計最高回饋1500元；2月28日前至全聯使用PX Pay綁@GoGo卡消費或儲值皆享最高3%回饋，而1月31日前於momo購物網、PChome購物網、蝦皮購物刷台新信用卡，完成登錄天天享最高6%刷卡金，週六刷@GoGo卡加碼最高6%現金回饋，輸入折扣碼再享最高30%現折，合計回饋高達42%。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀