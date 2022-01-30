COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

命令三軍統帥！蔡桃貴對蔡英文說一句話　蔡阿嘎嚇噴汗

▲蔡桃貴對著蔡英文說「妳打開」，蔡英文笑說，他在命令三軍統帥。（圖／翻攝自蔡英文YouTube）
▲蔡桃貴對著蔡英文說「妳打開」，蔡英文笑說，他在命令三軍統帥。（圖／翻攝自蔡英文YouTube）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-30 10:24:52

蔡英文總統在YouTube頻道更新「與總統歲末交換禮物，蔡桃貴竟拿甘蔗來換？」影片，蔡桃貴對著蔡英文說「妳打開」，讓一旁的蔡阿嘎嚇到噴汗並連忙說「請打開」。蔡英文也笑說，他在命令三軍統帥。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文在影片中首度挑戰泡奶粉的育兒技能，雖自嘲「平常比較常泡咖啡」，但也順利在專業保母蔡阿嘎的指導之下完成．並由現場工作人員的女兒「米寶」試喝表示過關。

蔡英文也準備了民進黨首次曝光的自製繪本《一起看星星》送給蔡桃貴和蔡波能兄弟。蔡阿嘎則送上二伯親手做的寵物領巾，給總統的二貓四狗，影片的片尾彩蛋也公開了蔡英文親自為寵物們戴上領巾的溫馨畫面。

民進黨網路社群中心主任范綱皓說，今年8月開始，育兒津貼將由3500元再加碼到5000元，二胎、三胎以上也有額外加碼，政府也陸續增加公托、公幼和準公共化幼兒園名額，並擴大不孕症補助。

范綱皓透露，影片中首度曝光的民進黨自製立體書繪本《一起看星星》以森林裡的動物們為主題，描述遇到困難的動物們，共同以民主方式團結討論出解決方法，期盼透過親子共讀，讓孩子們學習民主程序的意義。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀