命令三軍統帥！蔡桃貴對蔡英文說一句話 蔡阿嘎嚇噴汗
蔡英文總統在YouTube頻道更新「與總統歲末交換禮物，蔡桃貴竟拿甘蔗來換？」影片，蔡桃貴對著蔡英文說「妳打開」，讓一旁的蔡阿嘎嚇到噴汗並連忙說「請打開」。蔡英文也笑說，他在命令三軍統帥。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-30 10:24:52
蔡英文在影片中首度挑戰泡奶粉的育兒技能，雖自嘲「平常比較常泡咖啡」，但也順利在專業保母蔡阿嘎的指導之下完成．並由現場工作人員的女兒「米寶」試喝表示過關。
蔡英文也準備了民進黨首次曝光的自製繪本《一起看星星》送給蔡桃貴和蔡波能兄弟。蔡阿嘎則送上二伯親手做的寵物領巾，給總統的二貓四狗，影片的片尾彩蛋也公開了蔡英文親自為寵物們戴上領巾的溫馨畫面。
民進黨網路社群中心主任范綱皓說，今年8月開始，育兒津貼將由3500元再加碼到5000元，二胎、三胎以上也有額外加碼，政府也陸續增加公托、公幼和準公共化幼兒園名額，並擴大不孕症補助。
范綱皓透露，影片中首度曝光的民進黨自製立體書繪本《一起看星星》以森林裡的動物們為主題，描述遇到困難的動物們，共同以民主方式團結討論出解決方法，期盼透過親子共讀，讓孩子們學習民主程序的意義。