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麥當勞雨天無人外送餐點全銷毀！官方證實「絕不併單」

▲麥當勞大量訂單遇雨天苦無外送員接單，未拆封餐點直接銷毀？官方證實為確保產品品質與食品安全，內部的確有「損耗管理」，並表示「為維持良好的餐點品質及最佳風味，依現行規定，麥當勞訂單不能與其他餐廳一起併單外送」。（圖／攝影林柏年）
▲麥當勞大量訂單遇雨天苦無外送員接單，未拆封餐點直接銷毀？官方證實為確保產品品質與食品安全，內部的確有「損耗管理」，並表示「為維持良好的餐點品質及最佳風味，依現行規定，麥當勞訂單不能與其他餐廳一起併單外送」。（圖／攝影林柏年）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-30 11:28:01｜2022-01-30 12:28:19

麥當勞餐點美味、方便又具有飽足感，香噴噴的薯條、酥脆麥克雞塊和大份量漢堡，都是許多民眾肚子餓的首選。日前南部一家分店訂單量大增，卻遇雨天苦無外送員接單，大量未拆封餐點直接銷毀的畫面曝光，讓大家驚訝是否太浪費？《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞官方，獲得業者證實為確保產品品質與食品安全，內部的確有「損耗管理」，並表示「為維持良好的餐點品質及最佳風味，依現行規定，麥當勞訂單不能與其他餐廳一起併單外送！」

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▲麥當勞證實，（foodpanda 熊貓台南）
▲麥當勞證實，為確保產品品質與食品安全，內部的確有「損耗管理」。（圖／翻攝foodpanda 熊貓台南）
▲麥當勞方便又美味，是不少民眾點購外送的首選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞方便又美味，是不少民眾點購外送的首選。（圖／記者蕭涵云攝）
外送服務興起，不少民眾喜愛在家動動手指，就能輕鬆享受熱騰騰出爐的美食。然而這陣子也常常看到外送過程引發部分爭議，如外送員等候餐點過久、取餐順位有疑慮、外送餐點品質不均等。近日，南部一家麥當勞則因雨天訂單量暴增，卻等不到外送員即時接單，現場大量銷毀未拆封餐點，引發熱論。

現場目睹的其他外送員將畫面上傳臉書社團後，而讓事件曝了光，他嘆道「下雨天錢少沒人要送，然後餐點只能銷毀？」不只有網友感嘆倒掉好浪費，更引來同行分析「下雨天沒有加錢，誰要跑」、「不開夾單的後果」。

▲麥當勞因其獨特的風味的薯條，加上時不時就推出全新產品，深受不少民眾喜愛。（圖／Shutterstock）
▲麥當勞證實為了維護餐點品質，官方不只有「損耗管理」，也規定訂單不能與其他餐廳一起併單外送。。（圖／Shutterstock）
對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞官方，業者聲明「台灣麥當勞為提供消費者新鮮美味的餐食，外送餐點完成後，若第三方平台外送員未前來取餐，麥當勞餐廳將聯繫外送平台，一旦確認外送員不克前來，或該訂單已取消，該份餐點將列為損耗管理，以確保產品品質與食品安全。」

證實為了維護餐點品質，內部的確有「損耗管理」。至於夾單的問題，官方並表示「為維持良好的餐點品質及最佳風味，依現行規定，麥當勞訂單不能與其他餐廳一起併單外送。」希望點用麥當勞餐點的消費者，能完整良好地在最佳時刻享受到最佳風味。


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