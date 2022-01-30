貼春聯也有禁忌！除夕這時段運勢最旺 細節不注意衰整年
明（31）日是除夕，也是牛年的最後一天，家家戶戶除舊佈新，也該貼上新的春聯應景，但你知道哪個時間貼春聯最好嗎？台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙建議，貼春聯的時間最好是除夕當天早上6時到中午12時，因為這段時間陽氣最旺，此時一定要把舊的春聯撕下來並且撕破，代表除舊佈新，再把新春聯貼上，增添運勢最好，絕對不可以偷懶直接把新的春聯貼在舊春聯上，這樣反而會招來不好的運勢。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-30 11:28:15｜2022-01-30 11:44:19
楊登嵙指出，「春聯」起源於「桃符」，是華人過春節的重要標誌。從中國宋代開始，人們便在桃木板上寫對聯，一則不失桃木鎮邪的意義，二則表達自己美好心願，三則裝飾門戶以求美觀。後來又在象徵喜氣吉祥的紅紙上寫對聯，新春之際貼在門窗兩邊，春聯的語句以吉祥意義的字詞為主，寄寓了人們希冀美好生活的情感，影射出對新一年生活的期盼。
楊登嵙強調，當人們在自己的家門口貼上春聯的時候，意味著過春節正式拉開序幕，因此每逢春節每戶人家都要精選一副大紅春聯貼於門上，為節日增加喜慶氣氛。選在除夕上午陽氣最旺的時候貼春聯，一來有除舊佈新的意思，二來除夕中午12點之後，習俗上要拜祖先、地基主，所以在中午12點前貼春聯最適合。