前所未見！吳姍儒婚禮最驚人一幕　前輩猛誇「超有禮貌」

綜藝大哥吳宗憲的長女吳姍儒，昨（29）日在文華東方盛大宴客，將近400位賓客共襄盛舉，圈內好友包括魏如萱、魏如昀姊妹、柯有倫、爸爸吳宗憲都高歌獻唱，為新人獻上祝福，男星唐從聖更曝光宴席上「最驚人一幕」，就是吳姍儒和老公王陽開為尊重表演者，就在紅毯上擺椅子正襟危坐，全程沒有用餐！





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▲唐從聖曝光婚宴現場，吳姍儒夫婦手牽手坐在紅毯前的椅子觀賞表演。（圖／翻攝唐從聖臉書）

▲吳宗憲在婚禮現場當起主持人，還唱了聖歌祝福女兒。（圖／翻攝唐從聖臉書）

為了跟大家分享幸福，吳姍儒設想周到，不僅事前大方分享喜餅、婚紗、喜帖的構思安排，為了方便媒體採訪，宴席中只穿一套禮服，減少新娘換裝時間，特別空出時間與爸爸受訪，暢談新婚心情，父女互相拋梗，讓外界宛如看了一場綜藝秀。











唐從聖在社群平台上透露，參與了一場別開生面又令人難忘的婚禮，現場眾星雲集，有淚水有感動也有搞笑、歌頌，主婚人吳宗憲在中場竟然搖身主持人，掌控全場氣氛，新郎新娘則坐在紅毯前的椅子，成了搖滾區觀眾，欣賞好友們輪番上陣的精彩表演，最珍貴的一點是「他們全程沒有用餐，面對舞台端坐，專注觀賞表演，超有禮貌的態度前所未見！」





其實一場婚禮辦下來，新郎新娘為接待賓客耗費體力，只能趁空檔休息吃飯，稍微填飽肚子，吳姍儒夫婦全程沒進食，網友都驚呆了，留言「不吃怎麼受的了」、「應該是全台灣最捧場最認真看表演的一對新人了」、「新人竟然全程沒用餐、專心看表演、貼心的程度可想而知啊！」唐從聖附和：「誠屬難得的貼心和尊重」，新人有禮貌的表現也深獲認同。



