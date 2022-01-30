吳姍儒老公在台灣啥等級？撞臉3人帥哭 網讚人生勝利組
Sandy吳姍儒29日完成人生大事，以一襲長達250公分的婚紗驚艷所有賓客，不少演藝圈好友也紛紛到場祝福，現場甚是熱鬧，而Sandy也在婚後公開兩人的婚紗照，老公帥氣的正臉照跟著曝光，就有網友討論「吳姍儒的老公PR值大概有多少？」引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 11:45:51
原PO在PTT貼文指出「憲哥的愛女Sandy終於結婚啦！同時也公布很多張夢幻的婚紗照，我覺得她老公真的長得很好看欸.......這樣的顏值在台灣男生中PR值大概有多少啊？」
貼文一出，不少網友紛紛大讚「真的很帥.....超配的」、「只有我覺得長得很像王子？」、「側臉超像孔劉，正面像王子」、「有幾張照片，眼神跟王子根本一樣」、「前幾張有像棒棒堂王子」、「長得有夠像邱勝翊」、「真的有孔劉的感覺」、「覺得有99%，真的又帥又美，婚紗照看了心情都愉悅」、「男生顏值可以直接出道吧，側臉孔劉、正面王子，真的帥」、「老公帥老爸罩，Sandy自己條件全方位優質，真的人生勝利組」、「也有王大陸的感覺欸，好帥」、「王大陸也有像」。
而Sandy在昨天完成婚禮後，今天就要馬不停蹄的直飛美國，和老公的家人團聚，一起過農曆新年，之後回國就會直接搬進位於敦化南路的豪宅，開始他們的新婚生活，而憲哥今天一早也貼出與Sandy的合照，寫下「心肝寶貝，爸爸祝福你哦」後面加上2個愛心圖示，愛女心切溢於言表。（編輯：張嘉哲）