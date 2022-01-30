太誠實！土耳其統計局長公布通膨率36.1% 慘遭總統拔官
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）向來反對正統的經濟學思維，還自詡「利率敵人」，導致國內通貨膨脹狂飆，而在國家統計局局長丁瑟（Erdal Dincer）公布2021年土耳其通膨率達到36.1%後，飽受朝野一片震怒、批評，總統艾爾段更於29日宣布將統計局長撤職。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-30 11:46:29
根據《金融時報》報導，土耳其國家統計局局長丁瑟日前公布，該國2021年通膨率高達36.1%，上任至今只有10個月的丁瑟被親政府派批評「數字誇大」，反對派則指控他竄改數據降低通膨率，實際數字應該有兩倍之多；為此，丁瑟駁斥有數以百萬的工人根據通膨率獲得加薪，自己不可能為了竄改數據而剝奪工人權益。
《路透社》公布調查結果顯示，去年12月通膨率達到土耳其過去19年來最高，預計今年2月3日即將公布的1月份通膨數字，將會衝上47%再創高峰；華爾街則進一步唱衰，大膽預測土耳其今年通膨率將衝破50%。
然而當數據一再顯示該國貨幣政策出現狀況，對於誠實公布數字的國家統計局局長，土耳其總統艾爾段決定不解決國內經濟問題，而是優先解決提出問題的人，在沒有解釋任何理由下直接將丁瑟撤職，並任命了土耳其銀行監督機構前次長賽廷卡亞（Erhan Cetinkaya）接替。
艾爾段向來抱持「高利率引發高通膨」的非典型貨幣政策觀點，更因其穆斯林背景認為高利率不道德而以「利率敵人」自詡，頻頻向央行施壓降息，導致國內里拉狂跌，自2019年7月以來，更連續撤換了3位不願意降息的央行行長；如今被撤換的丁瑟過去也在土耳其財經媒體訪問時，坦言自己的位子「明天可能就是別人的」。