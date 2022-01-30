名家論壇》張之豪／統戰宣言變習俗？蕭敬騰要回哪個家

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電影《西雅圖夜未眠》裡，湯姆漢克回憶亡妻，他說，當他第一次扶她下車，摸到她的手，他就有了「回家」的感覺。
在這裏，遇到了真愛，遇到了想要一輩子長相廝守的人，那自然就會產生出「家」的感覺。
「家是什麼、家在哪裡」是你自己決定的。
也就是，「人」的主體很強。什麼是「家」，什麼「不是家」，沒有一個外人可以給你的標準答案。
又要過年了，近年來，越來越多人討論起年夜飯是否非要到婆家吃不可。
其實我與太座、公主，今年初二應該也不會回高雄娘家，但原因是疫情，搭車、拜年，都是群聚，這時候，還是安全第一。
不過我也不覺得這是不能討論的事，有時候我們服膺一些傳統習慣，不一定是為了配合東亞大陸中原的農民曆上寫的某個迷信風俗，而是因為我們在創建自己的文化，不論是個人、家庭，還是社會，我們都還是在追求建立一些儀式，透過儀式感，我們讓孩子傳承一些「我們認為值得」、「有意義」的文化。
什麼是「過年」、什麼是「家」，都應該是由我們把它們理性分析、解構之後，再一一組裝回來。
圍爐、拜公嬤、掃除，都是這樣，家人團圓，感受彼此關心體貼相愛，是有意義的，慎終追遠，不忘初心不忘本，是值得傳承的美德，所以有意義。
然後，台灣人、台灣社會，面對所謂的「傳統」、「家」、「年」，都已經走到了反思、解構、重構的階段。
另一廂，北京的統戰還在用極度低能封建的方式來定義「家」。
蕭敬騰今天受訪時，對中國央視說：
「相信有很多在台灣的朋友都很想念自己的家鄉，所以如果聽到這個歌，有機會一定要回來自己的家看一看。」
首先，我相信蕭敬騰在這裡就只是一個傳聲筒，我對這個人講出任何具體的政治分析的能力，是不具太大信心的。
所以，北京為什麼要台灣人「回來自己的家看一看」？
他們的定義裡，台灣人住在台灣，是「旅外」，所以台灣人還沒有「回家」？
不可能。
所以，這裡講的「回家」就是「統一」，當然，中國的「統一」就是「併吞」。
只要台灣被中國併吞了，那台灣就是中國的一部份了，自然就是「回家」了。
好笑的是，中國外交部今天才說「台灣只是中國的一個省，哪兒來的甚麼副總統」。
照中國外交部的說法，台灣已經「回家」了，因為是中國底下的一個省，自然沒有副總統。
但照中國央視的說法，台灣還沒「回家」，所以才要透過蕭敬騰的嘴，來要台灣人「回來看一看」。
就算是同一個家族的人，台灣人都已經是「一人一家代，公嬤隨人拜」。
更不用說，「家」是什麼，是我們自己來決定的，我們在意的人是誰，我們的愛歸屬於哪裡，是我們自己的事情。
農曆春節前夕，中國再發表統戰言論秀下限，拉自甘為奴的台灣藝人搭配，這也要跟「秀年菜照片」一樣，變成另一種台灣的過年傳統了。
●張之豪／基隆市議員、前總統府文稿小組成員
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