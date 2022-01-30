除夕開運「6秘訣」！紅包錢別急著花　靠這招轉成發財金

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過年用紅色的春聯來裝飾家中，最能夠帶來喜氣，特別是寫上一些大吉大利的吉祥話。但家中若有喪者的話，則忌貼紅色春聯，或不貼春聯。
二、「辭歲」象徵年年食不盡：
在神前及公媽靈前，堆疊柑塔，供年粿、春飯（飯上插春字剪紙、紙花，紙花又叫春仔花、飯春花，「春」的諧音為「剩」，有歲月餘糧，年年食不盡的吉祥意思）。以五味碗拜門口及拜地基主，用春飯拜灶君、床母。
三、過火盆「除舊佈新」！消除雜氣及穢氣甚至驅逐不乾淨鬼靈：
在庭院或門口外點燃一個炭燒之火爐（烘爐），等炭火燒旺之後，放在門口前，全家人不分男女老幼，都必須一一跨過火盆，過火盆是「除舊佈新」的意思，同時也有將過去一年當中倒楣的事情全都燒掉，並取其來年人人興旺之意。
然後將此火爐放在家裡的客廳或房子中央處，讓火爐之熱氣、陽氣能燻熱整個屋子，此時的熱氣、陽氣就能消除屋內之雜氣及穢氣，即使室內假使有不乾淨的鬼靈，同樣能得以驅逐，而且進一步提升宅運！
四、圍爐「財運興旺」招來好運氣：
大年夜的團圓年夜飯稱為圍爐。桌下放置一個火爐（烘爐），火爐的四週可多擺8枚錢幣，代表「財運興旺」，能夠招來好運氣。如果有出門在外的家人趕不回來團圓時，則要空出一席，將那人的衣服放在座位上，表示全家團圓的意思。
年夜飯應該慢慢食用，而且每一道菜都應要嚐上一口為吉。長年菜取其長壽之意，韭菜取「韭」「久」諧音，魚圓、肉圓取其團圓之意，菜頭取好彩頭之意。
五、壓歲錢在初五前不要花用！轉成「發財金」帶旺財運：
拿到紅包之後，可以放在枕頭下睡覺，壓歲錢在初五以前千萬不要花用，這如同「發財金」，過完年再將壓歲錢存到自己的銀行戶頭，能夠帶給你好的財運。
六、守歲不只讓父母長壽！不睏來年也不「窮困」：
分完壓歲錢之後，闔家團圓坐在爐邊，談笑歡樂，通宵不眠以待天明，稱為「守歲」。當夜，家中要保持燈火通明，傳說守歲能讓自己的父母長壽，所以守歲又稱作「長壽夜」。也有人說「睏」就是「困」，因此除夕夜守歲不睏，來年就不會「窮困」。其實「守歲」是不要子時（晚上23點至01點）前就去睡覺，也不是喜歡打牌的藉口，打牌通霄到天明。
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