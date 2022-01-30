理科先生澄清「贏得小勝利」真相　網再爆他驚人行為

百萬YouTuber理科太太去年和台裔美籍先生John結束5年婚姻，理科先生還曾在IG上發文控訴對方限制看小孩次數，公開自己病例等不滿事蹟。28日理科先生上傳一段與兒子玩的影片，「贏得小小勝利」以及「和孩子在一起時不用再被監督」等言語，遭到網友抨擊。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-30 13:29:00｜2022-01-30 13:30:31
John之前曾在IG透露，自己被限制一周只能見兒子1至2次，28日他PO出與兒子玩耍的影片，兩人一起開心對著鏡頭做鬼臉，互動自然有趣，John在文中寫道：「雖然經歷一場艱苦的戰役，最終還是贏得小小勝利」，John也透露，現在他終於可以在「不用被監管的狀態下」和兒子相處，卻引起網友不滿表示，「整篇我只看得出來要嗆前妻，不要再拿小孩做文章了好嗎」、「說小孩不願意回媽媽身邊，然後現在又說自己勝利，一直酸對方你要證明什麼」、「把小孩當獎盃」。
昨（29）日John看到「贏得小小勝利」這句話受到網友抨擊，他也趕緊發文澄清，這句話沒有攻擊或是不好的意思，並貼上網友為他解釋的一段話，不過大部分網友仍不買單，更指出John常私訊那些替理科太太說話的帳號，質問對方是否被收買，「自己寫成小孩像你的戰利品一樣，不是說更多時間陪miles! 不把時間花在小孩身上，一直來來回回的，嗆人又刪文的，我看你還到處私訊支持你前妻的網友！」、「不知道你有多討厭前妻，發文意圖讓人留言攻擊她，也沒見你澄清，跟你意見不合的就說人家被買」、「請你不要私訊我，是不是被付錢的帳號好嗎？更替小孩感到擔憂，沒替你講話就不行了嗎？為什麼要我支持你啊」（編輯：薛羽彤）