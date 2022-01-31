做越多財越旺！新年最強旺財13招：曝開運色、好運磁場

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1、大年初一走春：吉時方位
每年走春的最佳時間與方位都不同，今年是除夕晚上二十三至一點或大年初一早上七至九點，從住的家裡或飯店出發，而且務必注意要是大年初一的第一次出門喔。在該地方的東北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等。（注意不可至供奉百姓公、萬善爺等的「陰廟」）。
而信奉天主教、基督教的民眾，則到該方向之教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。
2、流水盆：房子東北方
每年不同方位，今年在房子東北方。
3、開運飾品：豼貅、虎爺
豼貅、虎爺，每年不同色系，今年是白、金、銀、藍、黑色。
4、開運色：白、金、銀、藍、黑
每年不同色系，今年白、金、銀、藍、黑色。
5、引動「好運磁場」
用紅包放入黑豆，一包1顆、一包6顆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，能引動好運磁場。
6、聚財位：客廳斜對角L形角落
在客廳斜對角L形角落（聚財位），擺放財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞。
7、經常攜帶「神符」
將神符放在錢包或包包，經常攜帶。
8、壓歲錢當「錢母」
收到壓歲錢應放在枕頭下，初五後存銀行當錢母。
9、「火爐」除舊佈新旺宅運
除夕圍爐桌下放火爐，以8枚銅板（發）環繞。
10、擺放招財樹
把招財樹擺放在大門旁，左右邊皆可。
11、放橘子象徵「大吉大利」
橘子加紅紙環繞，置大門入口處或客廳桌子上，象徵大吉大利（大進大利）。
12、大門口腳踏墊下放：268元硬幣
在大門口腳踏墊下放置268元硬幣（1元、5元、10元、50元硬幣皆可）。
13、開工紅包當「錢母」
開工紅包放在身上或辦公桌抽屜裡，於元宵節後再存入銀行當錢母。