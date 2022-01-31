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春節每天財位報你知！有機會撞見財神爺　4生肖財運最旺

▲春節期間每天往不同財運最好的方位去試試手氣，說不定就能把大獎抱回家。（圖／NOWnews資料照片）
▲春節期間每天往不同財運最好的方位去試試手氣，說不定就能把大獎抱回家。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-01-31 08:00:00

過年怎麼能不買個彩券或刮刮樂來試試身手？但大家都想要中獎，真要提高中大獎機率，真的得靠財神爺賞賜，但命理師偷偷告訴你，其實有時候除了天助也可以自助，有的時候財神爺在不同方位等你，總是得自己去找祂才行，從今天開始一直到2/11，給大家每天不同的財運方位，只要能盡量往這些方位去嘗試，說不定真有提高中大獎的機率喔！

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台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，2022年農曆春節期間，不管當天是在家裡或飯店，以當天所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行買彩劵或刮刮樂，都能提高中獎機率。例如2/10住在家裡，就以家裡為中心點，往南方的彩劵行購買彩劵，財神爺就在那裡等你喔。

至於其他日期財運較佳的方位包括：1/31在南，2/1在東北，2/2在西南，2/3在西，2/4在西，2/5在北，2/6在北，2/7在北，2/8在北，2/9在南，2/10在南，2/11在東北。另外虎年春節連假期間，生肖屬虎、馬、猴、鼠財運特別旺，容易得到財神爺的眷顧，大有機會抱走億元頭獎，不要錯失機會讓財神爺走掉了！
 

春節期間最佳財運方位

1/31　南

2/1　東北

2/2　西南

2/3　西

2/4　西

2/5　北

2/6　北

2/7　北

2/8　北

2/9　南

2/10　南

2/11　東北

資料來源：命理師楊登嵙提供

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