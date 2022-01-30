遭爆「靠KT幫寫歌詞」 謝和弦揭真相：真的別到處說謊
歌手謝和弦和前妻Keanna（KT、戴一軒）離婚撕破臉，近日女方自爆和ØZI有關係，遭網友抨擊，謝和弦藉此訴說離婚真相與前妻人格。昨（29）日謝和弦截圖網友私訊，內容提到「KT以前是不是幫你寫過歌詞」，讓謝和弦噗嗤一笑「人真的不要到處說謊」。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-30 14:30:05
謝和弦身為創作型歌手，《女孩妳知道嗎》、《於是長大了以後》、《牽心萬苦》等知名歌曲都出自他手。近日有網友私訊他表示，「你之前的歌，有些歌詞是KT寫的嗎？因為KT之前有跟她朋友們說，她都有幫你寫歌，所以你們離婚之後，你的歌出很慢，因為你不太會寫，真的是這樣嗎？」謝和弦也回覆該網友「真的會被笑死，她文筆那麼爛，好意思收割我的創作，假鬼假怪的別來鬧了，這是個智商很低的問題，哈們」。
謝和弦將此私訊截圖PO出表示，「只有低能兒紫民才會相信吧」，更諷刺KT「人真的不要到處說謊」。粉絲看到後紛紛笑回，「這應該是進入2022年最大的笑話了，已笑噴」、「一片歌手 出完沒熱度就不敢繼續出了」、「下次會說Øzi 的歌也是她寫的」、「乾想也知道不可能笑死」、「扣哥一堆歌16歲就寫好了，他是在唬爛幾點」。（編輯：薛羽彤）