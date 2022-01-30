高雄今+5　大寮幼兒園群聚又+4

高雄今（30）日新增5例本土確診案例，除了1例是高雄港已匡列的民眾確診之外，其餘4例都是宜蘭飯店群聚衍伸的大寮幼兒園群聚感染，高雄市長陳其邁說，今天大寮幼兒園群聚新增4例都是在居家隔離前篩檢找到，但小朋友間無法確定是否口罩有戴好，可能已經有2到3波傳染，這是目前比較擔心的。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-30 15:36:42
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄目前有兩條傳播鏈，其中高雄港群聚今日新增的1例是案18823，她是案18775同住接觸者，案18775確診後就針對同住接觸者進行匡列疫調隔離，案18823因為採檢確診；至於大寮幼兒園群聚新增4例，其中新增個案18820、18821、18822，有一位是屬於別班同學，確診個案已由同一個班級擴散到另一班級，但目前確診都在同一樓層，至於另一名個案18824則是昨日確診的6歲個案同住的姑姑，也在匡列後採檢確診。
陳其邁表示，宜蘭飯店群聚衍伸的大寮幼兒園群聚感染，最初的發病個案18703從有傳染力開始，至今已經有超過10天的時間，預估已經經過2至3個傳播週期，所以需要擴大匡列，幼兒園確診個案一採的病毒量都還不高，二採後CT值就開始往下掉，病毒量開始增多，所幸在發病早期就找到確診個案，在放假前就發現，個案尚未回到社區，目前風險在控制範圍中，民眾不用過度擔心。
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