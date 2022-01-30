防止俄國入侵烏克蘭！首相強生派軍機增兵東歐、協防北約
烏俄之間的邊境局勢持續緊張，隨著北大西洋公約組織（NATO）為了因應俄羅斯對烏克蘭加派軍隊而出現的軍武匱乏，英國首相強生（Boris Johnson）周六（29）宣布將出訪烏克蘭，與俄羅斯總統蒲廷對談，並準備加派大批軍隊、武器、戰艦協防北大西洋公約組織。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-30 14:37:01
根據《路透》、《BBC》報導，英國政府高層透露首相強生正在考慮各種施壓俄羅斯的選項，其中包含出訪東歐並讓英國駐東歐部隊人數增加1倍、提供愛沙尼亞防禦性武器，另外英國外交大臣和國防大臣也準備與莫斯科政府官員見面進行會談，預期能緩解烏俄當前的緊張局勢。
報導指出，強生表示這項方案將向克里姆林宮發出明確的訊息，亦即英國不會容忍俄羅斯破壞穩定的行動，「面對俄羅斯的敵意，我們將始終與北約盟國站在一起，我已下令武裝部隊準備下週在歐洲各地部署，以確保能夠支持北約盟國」
然而目前烏克蘭並非北約成員，俄方則希望西方國家給出烏克蘭永遠不會加入北約的承諾，目前英國已於東歐各國部署部分軍力，包含愛沙尼亞、烏克蘭與波蘭，除了將前往比利時布魯塞爾，與北約敲定最新細節外，英國外交部31日也預計提出針對俄羅斯的戰略經濟利益更加嚴厲的制裁。